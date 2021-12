Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore cercate di non pensare alle cose superficiali. Avete tanto entusiasmo, ma sempre meno energia: tenete a bada i vostri impulsi. Capite i vostri limiti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di parlare apertamente, non nascondete i vostri desideri: solo così otterrete facilmente successo. Meglio essere naturali.

Gemelli

Cari Gemelli, fate bene a seguire il vostro intuito. Prendetevi una pausa: cercate di fare un passo indietro per ripartire meglio di prima. A volte mettere qualcosa o qualcuno in discussione può essere la mossa giusta.

Cancro



Cari Cancro, non bisogna ascoltare i pettegolezzi, bisogna prima accertarsi e poi parlare. Occhio agli inconvenienti, che tra l’altro vi serviranno anche per capire come migliorare la vostra salute.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 dicembre 2021), avete capito che avete fatto bene a rispettare le vostre armi, il successo sta per bussare alle vostre porte. Prima però un po’ di relax.

Vergine

Cari Vergine, siete in grado di capire meglio i problemi di chi vi sta vicino, cercate di non essere troppo severi nei consigli. Che ne dite di controllare di più il vostro stato d’animo? Miglioramenti dal punto di vista della forma fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, buone notizie per le attività di gruppo e il lavoro di squadra, ma occhio a non consumare l’energia di chi vi circonda: bisogna controllare i nervi. Mordetevi la lingua se necessario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ indecisi e questo vi mette parecchio a disagio perché sentite la necessità di ritrovare la pace. Ma non avete energia… Meglio riposarsi.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata perfetta per perdonare, per fare la pace. Molte cose intorno a voi rischiano di prosciugare la vostra energia: meglio ritrovare la tranquillità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cercate di non fare errori e di ascoltare i consigli, i suggerimenti. Non pensate alle preoccupazioni degli altri. Dovete dedicare tempo a voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 dicembre 2021), sentite anche la necessità di agire. Oggi molti di voi saranno un po’ sfuggenti, ma l’entusiasmo non vi mancherà di certo: occhio agli sforzi fisici e al dolore.

Pesci

Cari Pesci, meglio mantenere la calma per assaporare le gioie della vita e conoscere i propri limiti. Occhio alla ragione, cercate di usarla anche nella cura del vostro corpo.