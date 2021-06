Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, in questi giorni, complice anche la festa di ieri, avete trascorso più tempo del solito in compagnia dei vostri cari. Per questo vi sentite fortunati, perché siete uniti e potete contare su di loro. Per voi la famiglia è anche più importante delle amicizie. In amore qualche possibile dissidio con il partner.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 3 giugno -, tra un po’ arriva l’estate e quindi le ferie e voi non avete ancora organizzato nulla. D’altronde ogni anno va a finire così! Iniziate ad organizzare qualcosa, soprattutto se avete la compagnia del partner.

Gemelli

Cari Gemelli, l’estate è ormai alle porte e sarebbe il caso che iniziaste a organizzarvi le ferie, se non volete ridurvi all’ultimo minuto. Purtroppo avete ancora problemi finanziari da risolvere, per cui è il caso di guardarsi un po’ intorno prima di fare il passo più lungo della gamba. Ma è anche vero che si vive una volta sola!

Cancro

Cari Cancro, come tutti anche voi avete passato mesi e mesi chiusi in casa, e adesso non vedete l’ora di riprendere ad uscire e a vivere a pieno la vostra vita. Non amate circondarvi di molte persone, siete selettivi nelle amicizie. Come si suol dire, meglio pochi ma buoni. Preferite arrivare dritti al cuore degli altri piuttosto che perdervi in giri di parole.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ultimamente vi siete assunti delle responsabilità non di poco conto nei rapporti familiari, per cui siete chiamati a dare il massimo e non commettere errori. Se avete una relazione lunga e stabile, può essere il momento di fare un passo in avanti importanti come un figlio o una convivenza.

Vergine

Cari Vergine, come sempre siete precisi e quasi maniacali, ma questo vostro carattere alla fine dei conti paga e infatti adesso state raccogliendo i frutti delle vostre idee e dei sacrifici fatti. Per realizzare un progetto importante, circondatevi delle giuste persone, soprattutto quando si tratta di affari. Siate umili e sappiate ascoltare gli altri.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, ci sono tanti aspetti della vostra vita che dovete saper bilanciare e mediare: lavoro, salute, famiglia, amore e amicizia. In questo giusto equilibrio però a volte dovete imparare ad essere più audaci, rischiare di più, uscire dalla comfort zone, essere curiosi e cercare di meglio per la vostra carriera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con quest’influsso magico di Luna e Venere, in amore potete solo fare scintille. Chi è single da tempo ha davanti un cielo terso che gli permetterà di fare piacevoli incontri. Se c’è una persona che vi piace, osate e dichiaratevi. Se invece avete un partner storico, lo vedrete sotto un’altra luce e ne sarete ammaliati.

Sagittario

Cari Sagittario, ora che iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel di questa pandemia, riscoprite il valore di piccole e semplici cose come lo stare in compagnia dei vostri cari e della famiglia. Soprattutto se avete dei figli, non c’è gioia più grande. Bene il lavoro, ma ricordate di non trascurare gli affetti più cari.

Capricorno

Cari Capricorno, avete tanti impegni e pensieri per la testa. Datevi delle priorità per non farvi trovare impreparati e soprattutto non fatevi prendere dall’ansia, potete portare tutto a termine con la solita precisione che vi contraddistingue. Non trascurate però il partner e la famiglia. Date il vostro amore e la vostra vicinanza a chi ne ha bisogno.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 3 giugno 2021 -, non è facile mettersi d’accordo quando si è in gruppo, c’è sempre chi la pensa diversamente. Sfruttate il vostro carisma e le vostre arti diplomatiche per trovare la quadra. Se c’è un problema, siate tenaci e fatevi valere: dovete dimostrarvi saldi al potere, non accontentatevi.

Pesci

Cari Pesci, a volte vi sentite piccoli piccoli e circondati da lupi, per cui avete paura anche soltanto ad uscire di casa. Riprendete in mano la vostra vita ma per il momento evitate scontri che potrebbero mettervi in difficoltà. Presto avrete stelle positive che vi ridaranno fiducia in voi stessi e nel prossimo, abbiate un altro po’ di pazienza.

