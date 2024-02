Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, è il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a recuperare energie, specialmente se avete avuto un calo che magari vi ha anche condizionato tanto!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ascoltate la vocina dentro di voi che invita a seguire l’istinto, l’intuito e il cuore. Va bene essere razionali e tenere i piedi per terra, magari però una buona intuizione può farvi uscire da un guaio o scongiurare la chiusura di un rapporto.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle potrebbero riservarvi una sorpresa sul lavoro, un vero toccasana se siete stanchi di ciò che state facendo e vorreste cambiare.

Cancro

Cari Cancro, una Luna dolce riuscirà a sciogliere anche i soggetti più freddi e indifferenti all’amore, è il momento giusto per mettervi in gioco in ambito amoroso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 29 febbraio 2024, state ritrovando grinta, intraprendenza e prontezza tornando ad essere voi stessi! Buone chances di successo in amore ma attenzione sul lavoro: le occasioni migliori si presenteranno a partire da giugno, ragionate con calma prima di quel periodo!

Vergine

Cari Vergine, giornata positiva e proficua dal punto di vista pratico, ottime possibilità di chiudere un accordo importante e portare a casa una trattativa delicata.

Bilancia

Cari Bilancia, saranno favoriti tutti coloro che stanno portando avanti una compravendita (anche immobiliare). Se avete in mente di acquistare o vendere una casa iniziate a muovervi da adesso se volete la strada in discesa!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, allarme litigi furibondi, se non farete attenzione rischierete di scatenare discussioni clamorose sia con il partner (o in famiglia) che sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle ora vi invitano ad essere più aperti e socievoli, allo stesso tempo però siate più selettivi in modo da avere attorno sempre il meglio (o ciò di cui avete bisogno).

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una bellissima Luna ha riservato per voi qualcosa di piacevole, un incontro prezioso o una novità (risposta) che attendevate da tempo. Tutte le conoscenze di questi giorni potrebbero evolversi in modo sorprendente a marzo, quando Venere sarà di nuovo attiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 febbraio 2024), la vostra voglia di rivalsa irromperà come un fulmine a ciel sereno e nemmeno i più scettici potranno rimanere indifferenti. Non potete più far finta che le cose vadano bene, è tempo di riscatto e di andare a prendervi ciò che volete!

Pesci

Cari Pesci, le stelle potrebbero sorprendervi non poco, ad esempio potreste ricevere notizie dall’estero del tutto inaspettate! Ed è solo l’inizio perché a marzo le cose si faranno ancor più interessanti.