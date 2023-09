Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, un imprevisto lavorativo vi tiene sulle spine. Cercate di pazientare, con la Luna quasi piena queste cose possono succedere. Lasciate la strada aperta al dialogo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi rendete conto che dovete rivalutare qualcosa, forse a causa di una sicurezza che non è più tale. Il nervosismo aleggia nell’aria, ma non è il momento di agire d’impulso.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi il romanticismo non è di casa: partner e amori passeggeri non sapete proprio come trattarli senza fare qualche figuraccia. Attenzione anche ai rapporti con colleghi e soci.



Cancro

Cari Cancro, gli astri vi possono indicare la strada giusta per raggiungere obiettivi e situazioni più vantaggiose. Occhio alle uscite: anche se non si tratta di cifre ingenti, dovete tenere il conto in banca sotto controllo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 settembre 2023), mettete da parte gli istinti e fate lavorare la mente, perché sarebbe il caso di approfittare di nuove alleanze. Il successo è alla vostra portata, ma sta a voi raggiungerlo con le azioni.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio rende facile stabilire armonia sul posto di lavoro, mentre lo stesso non si può dire con coloro con cui abitate. L’amore è ancora generoso.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi siete poco inclini ad ascoltare cosa hanno da dirvi gli altri, convinti come siete che la vostra opinione sia quella più giusta. L’amore potrebbe subire un contraccolpo a causa di qualche non detto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete bisogno di creare nuovi legami, rapporti sinceri e costruttivi: tuttavia siate pronti a prendere le distanze da coloro che non si sono meritati la vostra fiducia.

Sagittario

Cari Sagittario, non lasciate nulla al caso, curate ogni dettaglio e tenetevi pronto un piano b in caso di imprevisti. Tenete a bada la gelosia è potrete fare faville.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il contesto familiare vi procura momenti difficili: non è sempre semplice intendersi con i propri cari. Siete molto concentrati sul lavoro, mentre l’amore non vi procura pensieri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 settembre 2023), non avete bisogno di distruggervi di fatica ogni volta che avete un obiettivo da raggiungere: a volte basta un pizzico di intuito. L’eros si accende verso sera e vi fa fare faville.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio rende difficile la strada del dialogo: qualsiasi cosa diciate, può essere male intesa. Se qualcuno vi cerca, non allontanatelo.