Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi giovedì 28 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, le cose speciale accadono soltanto a chi è solo in questo periodo secondo Branko. Un incontro che unisce passione fisica e cuori romantici, la Luna in Leone rende felice anche chi è sposato. Ottima assistenza per le iniziative professionali e commerciali, tutto fa pensare che potrete chiudere il mese di maggio con grandi soddisfazioni.

Toro

Cari Toro, secondo Branko non potete costringere l’amore come siete abituati a fare con il vostro carattere, lasciate quindi che arrivi a voi in modo spontaneo, senza fretta né obblighi, come una farfalla colorata che si posa su una margherita.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la Luna due giorni in Leone riscalda insieme al Sole nel segno la vostra Venere. La donna Gemelli eletta pure da Saturno miss maggio. Avete però l’impulso di controllare tutto, inseguendo un sogno e potreste perdere di vista la realtà.

Cancro

Cari Cancro, arriva un altro segnale celeste che annuncia la possibilità di iniziare un capitolo diverso, nuovo nel campo professionale. Stasera Mercurio entra nel vostro segno e sarà operativo fino al 5 agosto, periodo in cui dovrà difendersi da forti pianeti contrastanti, intanto vi aiuta a dare gas alle vostre pratiche.

Leone

Cari Leone, questi sono giorni luminosi, notti stellate, nel segno della bella Luna che chiude maggio ne arriva un’altra lunedì, in mezzo un primo quarto fondamentale per affari e successo professionale, un campo da tenere sotto controllo. Mercurio inizia il suo transito in Cancro dove non è in grado di esprimere qualità diplomatiche e imprenditoriali e diventa a volte bugiardo.

Vergine

Cari Vergine, chiedetevi se avete riposo fiducia nella persona giusta. Da stasera Mercurio sarà positivo fino a metà dicembre, passerà attraverso Cancro, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Presto si aggiungerà anche Marte in Ariete e il 2020 entra nel giro dei protagonisti nel mondo del lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko Venere vi salverà in amore, si trasformerà in energia costruttiva anche per le attività professionali. Avete bisogno di solidarietà per portare avanti i piani di successo perché in serata inizia un instabile influsso di Mercurio in Cancro fino al 5 agosto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko non dovete mettere in discussione la comodità della vostra casa e la bellezza dei dintorni, magari però prestate attenzione a Urano che esige da qualche giorno una vita un po’ più selvaggia. Dopo anche il vostro insolente amore cambierà.

Sagittario

Cari Sagittario, negli ultimi tre mesi avete ottenuto ciò che era possibile, da certe persone e anche dall’ambiente. Prendete atto che pure gli altri non hanno avuto di più, la buona sorte non si è fatta vedere. Ora, partendo dal lavoro, cercate e puntate alle novità.

Capricorno

Cari Capricorno, concludete alla grande il vostro maggio con questa Luna già molto positiva tra oggi e domani, l’acme sarà sabato con il primo quarto in Venere. Sarà un segnale di fortuna in primis per l’amore, si prevedono nuovi amori per chi è single, senza restrizioni d’età.

Acquario

Cari Acquario, disturbati dalla Luna che incide anche sul fisico e sulla salute, tutta colpa dell’opposizione di Saturno, molto antipatica per collaborazioni e rapporti stretti, ma solo nel caso in cui ci siano già state crisi. Anche se avete ragione, non dovete iniziare voi a litigare, neanche nel matrimonio.

Pesci

Cari Pesci, dovete agire adesso prima che sia troppo tardi, prima che la Luna cambi in Vergine, domani transita in Leone, ottima posizione per ogni vostra attività. Un altro influsso a vostro favore è Mercurio in Cancro fino al 5 agosto. L’aspetto che nascerà con Giove porterà molta fortuna e vi aiuterà a risolvere problemi di natura legale.

