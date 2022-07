Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore avrete energia da vendere, gli altri vi guarderanno ammirati e non potranno fare a meno della vostra compagnia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stanchezza si farà sentire, avrete tante cose da fare ma alla fine i risultati non tarderanno ad arrivare. Coraggio.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 28 luglio 2022 – non spazientitevi se le cose non vanno esattamente come desiderate, alle volte è necessario fermarsi e prendere fiato.

Cancro



Cari Cancro, belle emozioni in vista. Se siete soli, non sottovalutate una conoscenza nata di recente… Magari è la persona giusta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 luglio 2022), la vostra determinazione paga anche se correte il rischio di risultare altezzosi. Evitate polemiche inutili.

Vergine

Cari Vergine, bello questo cielo per l’amore, le coppie di lunga data stanno pensando di fare un passo importante da qui ai prossimi mesi.

Bilancia

Cari Bilancia, la routine vi stanca ed oggi – 28 luglio 2022 – potreste risentire di qualche malumore, guardate le cose da un’altra prospettiva e cercate di staccare la spina.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se siete soli non chiudetevi in casa; se vi interessa una persona mettete al bando le remore e coltivate la conoscenza.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra saggezza vi permetterà di accogliere le novità in modo positivo. Favoriti i contatti con altre città.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, se siete in coppia da tempo vorreste che il partner fosse maggiormente attento e presente… Ricordate che se c’è qualcosa che non va è sempre meglio parlarne. Chiaritevi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 luglio 2022), l’umore è altalenante. Qualche contrattempo di troppo mina la vostra pazienza, attenzione alle polemiche nate per nulla e dal nulla.

Pesci

Cari Pesci, l’amore è protagonista. Se avete nel cuore una persona perché non vi fate avanti? Cielo interessante anche sul lavoro, qualcosa si sta muovendo.