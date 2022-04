Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva, approfittatene. Avete superato le difficoltà e i momenti peggiori, ora potete rimettervi in carreggiata e ripartire. Dimostrate a tutti i vostri valori. Seguite il vostro intuito, e riuscirete a portare avanti i vostri impegni e obiettivi con successo. Evitate inutili polemiche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, date più spazio agli affetti e alla famiglia. Il dialogo è fondamentale, sia in amore che sul lavoro. Non potete pensare di fare tutto da soli, non andreste lontano. Capite quali sono le vostre priorità e inseguitele, lasciando da parte il resto.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete pieni di energia e con tanto entusiasmo. Potete ottenere grandi cose. Sfruttate questo momento favorevole per portare avanti i vostri progetti. In amore cercate di riportare equilibrio nella coppia, ultimamente infatti la serenità è venuta meno.

Cancro



Cari Cancro, ultimamente siete irrequieti, un pugno di nervi. Cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. I problemi ultimamente sono tanti e le soluzioni vi sembrano poche. Non fate ricadere le difficoltà lavorative sul partner. Riposo e relax!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 aprile 2022), sfruttate questa giornata per recuperare l’energia perduta e risalire la china. Ultimamente infatti avete sprecato troppa benzina e ora siete in riserva. State entrando in un periodo molto proficuo e letteralmente carico di belle novità.

Vergine

Cari Vergine, nella vostra testa si affastellano tanti problemi e preoccupazioni. Rischiate di perdere la bussola e non capire dove state andando. Cercate di riposare e ricaricare le pile, d’altronde il weekend è alle porte. In amore siete un po’ giù di tono perché ci sono state forti discussioni con il partner. Parlatevi e riuscirete a chiarire.

Bilancia

Cari Bilancia, preparatevi a vivere una giornata parecchio impegnativa. Ci saranno questioni pratiche da risolvere il prima possibile. Oppure potrebbero esserci beghe legali da chiarire. Le stelle vi assistono e vi permettono di ottenere qualcosa di speciale. Sistemate tutto ciò che è rimasto in sospeso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata in armonia e in perfetta sintonia con il partner. Avrete tante idee da mettere in pratica e far fruttare al meglio. Approfittatene per raggiungere importanti traguardi. La fortuna vi assiste e il successo non tarderà ad arrivare.

Sagittario

Cari Sagittario, accusate parecchia stanchezza perché avete accumulato un forte stress a lavoro e ora avete scaricato la tensione. Tenete duro e non prendetevela troppo, presto arriveranno i risultati sperati. Le stelle vi invitano a rilassarvi, magari facendo una bella passeggiata all’aria aperta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in famiglia ci sono stati litigi e incomprensioni. Proprio ci sono situazioni che non riuscite a mandare giù. Cercate invece di essere più tolleranti e abituarvi alle esigenze degli altri. Solo così potrete togliervi grandi soddisfazioni. E risultare come una bella persona.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 aprile 2022), date sfogo alla vostra creatività e seguite il vostro istinto. Favoriti in particolare chi lavora con la fantasia o in campo artistico. Ci saranno inoltre dei vantaggi in ambito lavorativo, i vostri sforzi e sacrifici saranno ricompensati.

Pesci

Cari Pesci, mettete da parte le preoccupazioni e vedrete che le emozioni non tarderanno ad arrivare. Datevi da fare se volete raggiungere importanti traguardi e togliervi belle soddisfazioni. Potete realizzare i vostri progetti, perché le stelle vi assistono e vi proteggono. Poi sta a voi rimboccarvi le maniche.