Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete in grado di far capire a tutti come la pensate. Avete bisogno di più libertà, ma è meglio prendere fiato prima di agire. Usate bene la testa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il passato sta per tornare: possibile un incontro inaspettato o una telefonata. Molti di voi in questo periodo sono un po’ stanchi, forse è meglio rallentare un po’.

Gemelli

Cari Gemelli, siete sulla strada giusta: state raggiungendo, con forza e determinazione, i vostri obiettivi. Cercate di tenere gli occhi aperti e di affrontare tutto con energia.

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 27 gennaio – bene il lavoro di squadra, ma cercate di non innervosire chi vi sta vicino. Meglio controllare il nervosismo: vostro e degli altri!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 gennaio 2022), cercate di non innervosirvi: tutti gli ostacoli che incontrerete nelle prossime ore riuscirete a superarli il mese prossimo. Meglio rilassarsi un po’ in vista della battaglia.

Vergine

Cari Vergine, alcuni di voi avranno una bella intuizione. Il vostro istinto vi sta guidando nella direzione giusta. Cercate di allontanare le cattive abitudini, soprattutto quelle che riguardano la vostra alimentazione…

Bilancia

Cari Bilancia, siete di ottimo umore e questo lo notano anche quelli che vi stanno vicino. Attenzione alla pressione sanguigna: siete un po’ tesi e neanche lo sapete…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata da vivere a pieno. Siete super affascinanti e ogni porta si aprirà. Cercate di non essere impazienti perché solo così riuscirete a trionfare. Ottimismo!

Sagittario

Cari Sagittario, meglio rilassarsi e adattarsi alle situazioni. La fortuna è dalla vostra parte, ma la stanchezza si farà sentire: forse, non dormite a sufficienza. Riposatevi!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi – giovedì 27 gennaio 2022 – sarete ottimisti: sprizzate felicità da tutti i porti. Ottima la forma fisica, approfittatene per allontanare le cattive abitudini!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 gennaio 2022), in campo finanziario bisogna prendere il toro per le corna. Siete impulsivi e non riuscite a fare le cose da soli e questo vi sta logorando. Cercate di riposare di più.

Pesci

Cari Pesci, siete al centro della scena e gli altri non avranno difficoltà a lavorare con voi. Cercate di evitare le discussioni perché tanto uscirete trionfatori comunque. Inutile far innervosire gli altri.