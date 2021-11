Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio effettua un transito favorevole tutto il mese, dicembre si presenta con Marte positivo e Giove, non c’è bisogno di preoccuparsi di quel che accadrà. Dovrete solo essere più diplomatici, Venere si oppone. Scosse di assestamento nel matrimonio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, meglio dicembre di novembre assicurano Venere e Mercurio che hanno già iniziato il transito positivo. Oggi dovete guardarvi da Luna in Leone, potrebbe indurvi a scelte affrettate. Meno parole e più dimostrazioni concrete.

Gemelli

Cari Gemelli, opposizioni in arrivo nelle collaborazioni, iniziative, idee. Qualcuno si metterà a cercare difetti pure nelle azioni del passato, sistemate gli aspetti legali-burocratici con Giove ancora positivo. Nessuno vi fermerà nelle conquiste. Sorprese dal coniuge.

Cancro



Cari Cancro, il mese di novembre chiude con influssi ottimisti nel lavoro, professione, affari. Indicativa già questa Luna, in fase calante nel segno che protegge il patrimonio personale, transito che si aggiunge a Mercurio in ottimo aspetto dal Sagittario, Giove che ancora chiama fortuna dallo Scorpione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 novembre 2021), Luna ultimo quarto è ambasciatrice di novità positive per l’attività professionale, un nuovo affare che sostituisce un’impresa che non è riuscita in ottobre, ma è preziosa specie per la famiglia.

Vergine

Cari Vergine, con il passaggio di Mercurio in Sagittario inizia il disturbo stagionale, posizione che crea tensioni in famiglia e tocca punti sensibili nella salute. Questo in previsione di altri ingressi planetari nello stesso segno, ma in questi ultimi giorni del mese gli incontri di lavoro e d’amore nascono in modo casuale.

Bilancia

Cari Bilancia, speranze, desideri, nuove prospettive, voglia di volare e andare lontano, ciò che nasce nel cuore e nei pensieri sarà realizzato nel mese di dicembre. Quanta energia vi arriva da Giove, astro fortunato, oggi in aspetto con Mercurio e Luna in Leone. Due forze per affari finanziari. Ciò che toccano le vostre mani diventa metallo prezioso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stelle orientate al lavoro, successo, affari. Successo prima della conclusione dell’autunno. Fino al 15 Giove rimane negativo, serve attenzione per la famiglia e la salute.

Sagittario

Cari Sagittario, magari non avrete notizie e prove concrete, ma da qualche parte qualcuno ha in mente qualcosa di importante per la vostra professione, lavoro e lo scoprirete in seguito. Se siete impegnati, avrete riscontri subito, Luna in Leone è decisa, Mercurio è già in grado di provocare emozioni pure nell’ambiente della famiglia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, novembre è il mese dello Scorpione, segno con cui avete un feeling antico, specie da quando ospitate il suo pianeta Plutone l’intesa è formidabile da ogni punto di vista. Certe imposizioni, collaborazioni non sono più in sintonia. Parlatene agli amici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 novembre 2021), organizzate il giorno in modo da avere vicino tanti amici, intensificate incontri, regalatevi qualche divertimento, ma senza stancarvi. Le forze vi serviranno già domani, quando un’altra Luna aprirà ufficialmente il vostro dicembre.

Pesci

Cari Pesci, forse un nuovo passo nel lavoro, una partenza è da prendere in considerazione sotto questa Luna in Leone, perfetta. Affrontate pure il caro amore, aspetta da giorni di trovarsi a tu per tu con voi, in grande intimità.