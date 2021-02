Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 febbraio 2021:

Ariete

Oggi sedurre sarà un gioco da ragazzi, grazie ad una Venere languida che promette una giornata calda di passione. Nasceranno amicizie speciali e intese fisiche, beati voi.

Toro

Cari amici del Toro, Venere amica aiuta ad alleggerire il carico emotivo. Come? Facendovi incontrare le persone giuste e regalandovi un approccio dolce e armonioso. Fate l’amore e non fate la guerra.

Gemelli

Emotivamente poco stabili. Se avete l’impressione di essere seduti su di un’altalena non preoccupatevi, è la conseguenza di una Venere nel segno dei Pesci. E comunque che vita noiosa sarebbe senza sbalzi d’umore.

Cancro

Cari Cancro, oggi arriva tanta dolcezza grazie ad una bellissima Venere che accarezza la parte sensibile che tenete ben nascosta dentro al guscio. Ne sarà ben contento il partner, che vi riscoprirà passionali e golosi di emozioni.

Leone

Una crescente luminosa Luna nel vostro segno, venerdì 26, ed è come la prima rondine che annuncia la primavera. Diventa Piena il giorno dopo in Vergine, transito che tocca soprattutto la parte finanziaria, ma certo non disturba l’amore. Marzo si apre con un’altra Luna molto positiva, che porta un po’ di fuoco dopo settimane di freddo.

Vergine

Quanto è cambiato il mondo dalla vostra Luna piena del 9 marzo 2020 a questa Luna piena di venerdì 27 febbraio? Comprenderete che seguiamo con particolare interesse questa fase, che per voi significa un momento di grande passione amorosa. Effetti positivi nei primi giorni del nuovo mese.

Bilancia

In questi due primi mesi dell’anno 2021 avete avuto tutto: lavoro, guadagno, amicizie, relazioni sociali, amore coniugale, avventure passionali. C’è stato anche qualche giorno di rimpianto, ma è dipeso più dal vostro carattere che non dalla posizione delle stelle. Sarete vaghi anche sabato 27, quando sentirete una forte pressione della Luna piena alle spalle.

Scorpione

Siete portati agli eccessi, nulla vi ferma perché volete vivere sempre a pieno ritmo. Ma il vostro corpo è disturbato dai pianeti in Acquario e Toro: evitate situazioni pericolose per la salute. Solo se ritroverete forma e bellezza (Saturno fa invecchiare la pelle), potrete vivere quello che per molti sarà il primo colpo passionale effetto Las Vegas: la Luna piena di sabato 27.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete molto bravi a nascondere i vostri sentimenti. Principalmente lo fate per paura di restare delusi dalle persone che amate. Tuttavia, se non mostrate il vostr affetto, per loro sarà complicato capirvi a pieno. Provate a parlarne con chi amate.

Capricorno

I consigli di chi avete intorno saranno molto preziosi in questo periodo colmo di ambiguità. Riuscirete a superare facilmente i problemi che si presenteranno, anche grazie all’amore di chi vi circonda.

Acquario

Cari Acquario, c’è qualcosa su cui state lavorando: una sensazione che volete elaborare o un impulso artistico che implora di essere espresso. È qualcosa a cui vale la pena dedicare tempo e spazio spirituale.

Pesci

Per i Pesci oggi ci sono buone possibilità di ottenere l’aiuto di qualcuno e completare un incarico importante sul fronte accademico. Un’ideologia e una mentalità compatibili che aiuteranno a raggiungere una buona comprensione con il partner.

