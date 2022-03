Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore cercate di rimanere concentrati sul presente, di stare con i piedi per terra, ma anche di pensare ai vostri sogni e come realizzarli. Ascoltate di più il vostro corpo!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di cambiare direzione, di dare una svolta alla vostra vita per trovare l’equilibrio che ancora vi manca. Anche e soprattutto nell’ambito finanziario.

Gemelli

Cari Gemelli, accettate il cambiamento senza paura. Avete tutte le carte in regola per vincere, per fare grandi progetti: non dovete avere timori, buttatevi a capofitto!

Cancro



Cari Cancro, oggi – 24 marzo – tutte le attenzioni sono sulla vostra persona e nessuno avrà problemi a lavorare con voi, che siete così energico e carismatici. Cercate, però, di evitare le discussioni, che non fanno altro che togliervi energia. Affrontate tutto con calma e prima di parlare pensate alle conseguenze…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 marzo 2022), non siete molto pazienti, nelle prossime ore dovrete evitare le polemiche. E le critiche.

Vergine

Cari Vergine, possibile una bellissima intuizione. State andando nella direzione giusta. Cercate solo di abbandonare le cattive abitudini, anche e soprattutto quelle che sono nella vostra dieta.

Bilancia

Cari Bilancia, state per raggiungere i primi risultati dopo tante settimane di duro lavoro. In questo momento siete pronti a tutto, siete brillanti e carismatici. Cercate, però, di usare bene le parole perché a volte feriscono!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite liberi, felici e spensierati, ma non dovete cavalcare l’onda senza riflettere. Non potete prendere decisioni dettate dalla fretta.

Sagittario

Cari Sagittario, siete veramente energici e anche più maturi del solito. Attenzione, però, alla dieta: avete mancanza di calcio e dovete intervenire prima che tutto diventi un problema.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete ispirati e fate bene a seguire il vostro istinto perché state andando nella direzione giusta. Cercate di eliminare le cattive abitudini, soprattutto quelle della dieta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 marzo 2022), avete un po’ la testa tra le nuvole in questo periodo… Dovete cercare di riprendervi.

Pesci

Cari Pesci, in queste ore stanno accadendo troppe cose attorno a voi e avete bisogno di staccare la spina, di rilassarvi un po’. Cercate di prendere le distanze da quello che vi fa male.