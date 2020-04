Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, ottime notizie per quanto riguarda il lavoro. Dopo tanti sacrifici, infatti, è il momento di raccogliere i frutti e ottenere qualcosa di positivo per il futuro. Un vostro collega potrebbe lodarvi per un consiglio che gli avete dato. Ottimo anche l’amore: idee brillanti per ravvivare la coppia.

Toro

Cari Toro, potreste aver preso delle decisioni dal punto di vista finanziario che si sono rivelate vincenti. D’altronde il rischio è connaturato al vostro essere e questa volte potrebbe esservi andata bene. Approfittate di questa quarantena anche per fare esercizio fisico e rimettervi in forma. Sul lavoro sarete osservati speciali da parte dei vostri superiori.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko potreste ricevere una sorpresa inaspettata, come un’eredità da parte di qualche parente lontano. Ottime prospettive anche sul lavoro: spiccate il volo e vi ergete sugli altri colleghi tanto da eclissarli. Bene anche l’amore: una giornata in cui sarete particolarmente romantici.

Cancro

Cari Cancro, sul lavoro state dando il massimo e adesso iniziate anche a vedere i frutti dei vostri sacrifici. I colleghi vi loderanno. Potreste ricevere qualche sorpresa inaspettata, come un’eredità. Bene anche l’amore, ma cercate di non caricare il partner di troppe aspettative, soprattutto per le storie nate da poco.

Leone

Cari amici del Leone, in questi giorni state valutando di portare avanti investimenti, acquisti o cessioni di alcune proprietà che vi appartengono. Mosse finanziarie da valutare attentamente. Con il partner ci sono stati momenti di tensione, parlatevi e cercate di chiarirvi per ritrovare serenità.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste ricevere dei soldi inaspettati e non previsti, cosa che ovviamente vi metterà di buon umore. Sul lavoro sarete efficaci e risolutivi, per cui tutti i vostri colleghi e superiori apprezzeranno il vostro impegno. Non trascurate la salute e la cura del vostro fisico.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, se avete dei piani per festeggiare un compleanno o un anniversario di una persona a voi molto cara, probabilmente dovrete rimandarli, visto il momento difficile per tutti. Se siete single e vogliosi di trovare l’amore, cercate di essere in piena forma sotto ogni punto di vista prima di rimettervi in cerca.

Scorpione

Cari Scorpione, i problemi non mancano, ma voi cercate di guardare il lato positivo delle cose, altrimenti non riuscirete ad andare avanti. In amore le tensioni non sono mancate: cercate allora di parlare con il partner e chiarirvi per ritrovare serenità e romanticismo.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko ultimamente avete speso un po’ troppo e adesso dovete fare i conti con qualche ristrettezza economica. Non trascurate neppure la cura del corpo: adottate anche in questa quarantena uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Ottime novità anche sul fronte professionale, le cose procedono bene e senza intoppi.

Capricorno

Cari Capricorno, godetevi la vita a piene mani, e se ci sono situazioni in bilico che non vi soddisfano, cercate di affrontarle a viso aperto. Occhio anche alle spese, non scialacquate i vostri guadagni comprando cose inutili. Cercate di essere meno pigri anche in questo periodo difficile e allenatevi: vi sentirete meglio.

Acquario

Cari Acquario, in arrivo ottime possibilità di guadagno, soprattutto per chi negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con qualche ristrettezza economica. Sta a voi costruirvi nuove opportunità. In amore cercate di trascorrere più tempo in compagnia del vostro partner: vi aiuterà a ritrovare il buonumore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko vi state impegnando a mantenervi in forma e adottare uno stile di vita sano e una dieta equilibrata: la vostra salute è infatti al top. Se farete un investimento oculato e ben ponderato, potreste ottenere interessanti guadagni. Molto bene anche il lavoro: potreste essere lodati per la vostra professionalità.

