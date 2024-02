Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, le buone abitudini rendono leggero il compito di essere il meglio di sé. Ma non lasciare che la loro natura automatica ti accechi di fronte alle sottigliezze e alla bellezza inaspettata nascosta nella routine della tua giornata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, hai sempre percepito che c’era di più nella vita di quanto si possa sperimentare con i sensi umani. Pensare di vedere il mondo così com’è può essere ingenuo, ma è anche semplice. Quando le cose si fanno travolgenti, torna alla pietra di paragone della praticità.

Gemelli

Cari Gemelli, pensa a cosa vorresti regalare. In una situazione sociale in cui le persone ti chiedono qualcosa, sarà facile promettere troppo. I confini eccellenti entrano in gioco quando hai deciso in anticipo qual è il tuo limite.

Cancro

Cari Cancro, quando hai una buona idea e qualcuno la rifiuta, è un regalo. Hai bisogno che il mondo esterno enfatizzi la tua idea per renderla non solo buona ma anche forte. Inoltre, il tuo ego può gestirlo. Sei tutto per il lavoro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 22 febbraio 2024, si potrebbe obiettare che stai meglio per le prove che hai superato finora, ma la vita non riguarda strettamente il sacrificio. È giunto il momento di sfruttare appieno tutte le prelibatezze, i vantaggi e i vantaggi che ti vengono offerti.

Vergine

Cari Vergine, è vero che hai subito un torto, ed è una storia a cui è difficile rinunciare, ma vuoi fortemente andare avanti. Per evitare di creare gli stessi tipi di problemi, il passato deve essere messo a tacere. Un atto simbolico cancellerà la tua lista.

Bilancia

Cari Bilancia, libri, progetti e altri impegni hanno un modo per mantenere lo spazio nel tuo campo energetico. Potrai liberare nuova vitalità finendo ciò che hai iniziato. Funzioneranno in due modi: finiscilo davvero o semplicemente decidi che hai finito.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, di solito cercheresti di dare ciò che senti appropriato e confortevole, ma le circostanze di oggi potrebbero spingerti ad andare oltre quel punto perché vedi che c’è un grande bisogno di farlo. Non te ne pentirai.

Sagittario

Cari Sagittario, i migliori programmi di allenamento sono progettati per mascherare la differenza tra la realtà e l’esercitazione. La lezione della vita può essere una simulazione per le cose a venire, ma ne trarrai il massimo impegnandoti come se fosse reale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, false partenze, ripetizioni e rifacimenti. Quando succede, sappi solo che i tuoi sforzi non saranno vani. Qualsiasi pratica in cui entri ora ti renderà meglio preparato per un futuro trionfo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 febbraio 2024), chiunque cerchi di controllarti rischia di sperimentare una ribellione istantanea. Se ritieni di non avere le parole per dire cosa ti sta a cuore, riprova domani.

Pesci

Cari Pesci, sorprenderai i tuoi amici agendo secondo i tuoi impulsi divertenti. Hai per caso la sensazione che il mondo stia cambiando in grande stile, come risultato di piccoli passi determinati compiuti da persone come te?