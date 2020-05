Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi giovedì 21 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, se vi comporterete bene, vedrete che chi vi circonda apprezzerà e ricambierà il vostro affetto. Questo vale soprattutto sul posto di lavoro: una buona azione non può che tornarvi utile prima o poi, soprattutto nei confronti dei colleghi giusti. Qualche scontro tra i coniugi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko potreste fare nel corso di questa giornata ottimi affari e portare a casa lauti guadagni se saprete muovermi nel migliore dei modi e con avvedutezza. Cambiando il vostro stile di vita e adottando una dieta equilibrata, sarete più in forma e pieni di energia.

Gemelli

Cari Gemelli, alcuni di voi potranno godere delle ottime stelle di questo 21 maggio che proteggono soprattutto la sfera professionale. A livello sentimentale chi vive una relazione stabile può ritagliarsi, anche in vista del weekend, momenti unici e intimi da trascorrere con il partner.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko ci sono ottime possibilità di successo per chi ha da poco cambiato lavoro o per chi si è lanciato in una nuova avventura professionale. Date il massimo, l’impegno viene sempre ripagato. Attenzione sempre alla salute, rimettetevi in forma facendo un po’ di attività fisica.

Leone

Cari Leone, ottimi guadagni in arrivo se saprete finalizzare al meglio un accordo commerciale. Dal punto di vista della salute, non trascurate la cura del vostro corpo per essere al massimo delle forze e delle energie. Sul lavoro non trascurate dettagli importanti e impegni da portare a termine.

Vergine

Cari amici della Vergine, se avete delle cose lasciate in sospeso da tempo, come delle discussioni o un accordo di lavoro che potrebbe portarvi lauti guadagni, è il momento di riprendere le fila del discorso e portarle a termine. Amore davvero al top, avete ottime prospettive, sia se siete single sia se siete in coppia, per cui guardate al futuro con ottimismo.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko potreste ricevere un’entrata economica che attendevate da tempo. Non trascurate la salute, che ha bisogno delle vostre cure e dedizione. Sul lavoro dovete essere un po’ più partecipi e consapevoli di ciò che vi circonda, altrimenti rischiate di rimanere indietro.

Scorpione

Cari Scorpione, come sempre siete molto altruisti, in amore e nelle amicizie, per cui chi vi circonda sa che può contare su di voi in caso di bisogno. Chi è single da tempo potrebbe finalmente trovare l’anima gemella: interessanti incontri in vista.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente vi state impegnando in maniera molto intensa per recuperare dal punto di vista fisico. Rimanere in forma è importante sia per la salute ma anche per avere energie e voglia di far bene durante la giornata. Possibile qualche ritardo se attendete dei pagamenti. Bene il lavoro, date sempre il massimo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko ultimamente state facendo nuove amicizie e uscite molto più di prima, per cui la vostra vita sociale ha avuto una decisa impennata. Se c’è qualcuno che vi interessa, non abbiate paura a svelare i vostri sentimenti: un po’ di romanticismo non fa mai male.

Acquario

Cari Acquario, sul lavoro date sempre il massimo e adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno. Cercate però di non trascurare il partner, ma dargli sempre le attenzioni che merita. Questo vi aiuterà a ritrovare serenità e affrontare le difficoltà giornaliere.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko alcuni di voi potrebbero concretizzare ottimi affari e ottenere così importanti guadagni. Non trascurate neppure la salute, altrimenti il fisico ne risentirà. Nonostante le difficoltà quotidiane, la famiglia è il vostro rifugio, all’interno della quale vi sentite protetti e amati.

