Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero” e RDS.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, da oggi la Luna in Acquario vi permette di tirare un sospiro di sollievo, traete spunto dall’aria di mare per fare qualcosa di nuovo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna per voi non promette belle novità, remandovi contro potrebbe infatti rendervi vulnerabili, tutta colpa dell’Acquario, che in genere favorisce quest’unione. Prestate attenzione alla decisione che prenderete oggi, i pianeti sono dalla vostra parte e vi infondono una punta d’ottimismo.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko non dovete avere paura, appuntamenti galanti in arrivo per voi, forse più nel periodo estivo. La prossima settimana aprirà le danze con una Luna nuova in Pesci, che sarà finalmente dalla vostra parte.

Cancro

Cari Cancro, quest’oggi le stelle vi sorridono e vi suggeriscono alcune idee per nuovi progetti. L’importante è non perdere la bussola.

Leone

Cari Leone, la Luna di oggi potrebbe riservare qualche tiro mancino per il vostro segno, Urano in Toro potrebbe allarmarvi più del dovuto, cercate di aprire la mente a maggiori aspettative, soprattutto nel campo professionale, non buttatevi subito giù, lottate per ciò che vi spetta. Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko oggi vi suggerisce di aprire di più la vostra mente, essere più disponibili, anche nei confronti del prossimo, avete bisogno di aiuto ma anche di darlo quando occorre.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi non vede di buon occhio i rapporti familiari, qualcosa turba l’equilibrio in casa, cercate di fare chiarezza.

Scorpione

Cari Scorpione, come segno d’acqua, elemento astrale che simboleggia la variabilità del vostro vivere, siete stimolati dal Sole in Pesci. Arriva un po’ di fortuna, sia negli affari che nell’amore. Cambiamenti in arrivo, Urano in Toro però è in opposizione e potrebbe intervenire a gamba tesa proprio quando siete davanti alla porta. Marte vi farà segnare punti.

Sagittario

Cari Sagittario, quando la Luna entrerà in Pesci questa domenica causerà qualche problema lungo la strada, le stelle vi invitano a essere più organizzati nella vostra vita privata.

Capricorno

Cari Capricorno, la vostra situazione astrale è molto privilegiata in questo periodo, è un crescendo d’influssi che vi porterete dietro per tutta la settimana.

Acquario

Cari Acquario, la vostra fiducia nel prossimo rimane inalterata, sarete più potenti di prima anche nell’aspetto finanziario.

Pesci

Cari Pesci, quanta fantasia in quella testa! Non volete rimanere con i piedi ancorati per terra, volete sognare in grande, ma attenti al risveglio, potrebbe essere troppo brusco.

