Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 maggio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, con questo Sole in aspetto positivo si potranno creare tante belle occasioni e opportunità da cogliere al volo. Bene gli affari. Il vostro portafogli ne beneficerà, questo infatti è un periodo ottimo per i guadagni. In amore avete voglia di avventure leggere, senza troppo impegno.

Toro

Cari Toro, c’è tanta confusione nel vostro segno e poca voglia di aprirsi e condividere le vostre emozioni con chi vi circonda. In amore siete scettici e non avete ancora capito chi merita di essere la vostra anima gemella. Sul lavoro invece questa confusione non c’è, sapete come farvi valere e potrete addirittura ottenere un aumento di stipendio.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste essere catturati da un nuovo lavoro o da altre opportunità di carriera da cogliere al volo. Eppure a volte non è facile dover scegliere tra la professione e la famiglia: soprattutto se avete dei figli, non potete trascurarli. I single possono scegliere flirt di una notte. Non vi va infatti di impegnarvi in storie serie.

Cancro

Amici del Cancro, con il Sole in Gemelli trovate una grande emotività che vi mancava da tempo, e che potrebbe tramutarsi in un aiuto concreto verso il prossimo. In amore fidatevi di chi vi dimostra sincero interesse, e diffidate da tutti gli altri. Specie sul lavoro, infatti, c’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Leone

Amici del Leone, con questo Sole che vi scalda potete sfoggiare tutta la vostra natura passionale e sincera. Chi vi circonda apprezzerà il vostro stile e la vostra onestà. Fate attenzione se avete avviato da poco una nuova relazione: essere troppo disincantati non sempre aiuta. Non vi conviene fare la parte di Cenerentola, la realtà è diversa dalle fiabe.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, le persone giovani, in cerca di un nuovo amore, potrebbero venire ingannati dalla voglia di trovare una nuova relazione e finire per infatuarsi di una persona già impegnata. Secondo l’oroscopo di Branko è sempre meglio evitare. Bene gli affari, con questo Sole in Gemelli potete guadagnare nuovi soldi e progredire negli affari.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko con questo magnifico Sole potete programmare viaggi, scambi culturali, nuovi incontri e uscire dalla solita comfort zone. Se avete un partner, prendetevi magari un giorno di ferie e organizzate qualcosa si molto romantico con il partner, sicuramente apprezzerà, soprattutto se lo avete trascurato.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, con questo Sole che migliora i rapporti interpersonali ritrovano serenità e sono meno tesi. Potete così risolvere problemi di lunga data, sia in amore che nei rapporti interfamiliari. Evitate di essere troppo gelosi del partner, non è mai un bene. Se ci sono stati dei litigi, è il momento giusto per parlarsi e chiarire.

Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko cercate di non dare nulla per scontato in questo periodo, perché con il Sole in Gemelli rischiate di vedervi stravolgere le carte in tavola da un momento all’altro. Se dovete prendere decisioni importanti o fare incontri galanti è meglio rinviare di qualche giorno, quando le stelle saranno più favorevoli.

Capricorno

Cari Capricorno, se in questo periodo avete qualche leggero fastidio di salute, non prendetevela con gli astri. E soprattutto non agitatevi inutilmente, al massimo chiedete consulto al vostro medico. Nuove occasioni lavorative da ponderare con calma, valutando pro e contro. L’aiuto del partner, anche sotto le coperte, può far sciogliere il nervosismo.

Acquario

Cari Acquario, avete tante cose da fare e riuscite a farle bene perché questo Sole amico vi protegge. In amore siete ricambiati e questa è già una gran cosa, non tutti hanno questa fortuna. A volte volate troppo alto con la fantasia, come degli eterni Peter Pan, ma in generale è sempre meglio tenere i piedi ben piantati per terra.

Pesci

Amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko di oggi questo Sole in Gemelli rischiarirà i rapporti che erano divenuti più tesi e complessi. Potete ritrovare fiducia nel prossimo e serenità, anche con il partner. Chiedetevi se siete felici e non trascurate mai i vostri sogni, purché siano realizzabili. Guardatevi dentro per trovare la risposta a tanti interrogativi. Solo voi sapete cosa scegliere.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA