Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, i troppi impegni e il troppo stress vi rendono sicuramente insofferenti. Almeno fino al fine settimana vi trascinerete questa fase di nervosismo e di tensione che potrebbe influire anche nel rapporto di coppia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il momento delle scelte cruciali per la vostra vita. Vi trovate davanti ad un bivio e quello che deciderete di fare avrà ripercussioni importanti sul vostro futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, sono in arrivo delle nuove opportunità nei prossimi giorni. Anche dal punto di vista professionale potrebbero presentarsi delle occasioni alle quali non si potrà dire di no.

Cancro

Cari Cancro, dal punto di vista professionale sono in arrivo delle sfide molto intriganti che metteranno a dura prova la vostra preparazione e il vostro talento. Lasciare il vecchio per il nuovo è una decisione sempre insidiosa da prendere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 novembre 2023), la fretta è sempre cattiva consigliera.Il vostro modo di fare troppo spesso impulsivo e improvvisato, potrebbe arrecarvi un grave danno.

Vergine

Cari Vergine, i tanti sforzi che avete fatto nell’ultimo periodo presto saranno ripagati. Tutto quello che avete fatto è stato frutto di grandi sacrifici. E’ il momento di concretizzare e di non perdersi in inutili chiacchiere.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento non è facile ritrovare la positività che vi contraddistingue. Spesso tendete ad essere troppo pessimisti anche per via di alcune situazioni negative che vi sono accadute di recente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete troppo concentrati su voi stessi e sulle vostre ambizioni. In questo modo rischiate di escludere dalla vostra vita le persone che contano veramente.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro sesto senso prevede situazioni negative per il vostro futuro. Tutto questo non fa altro che rendervi particolarmente nervosi e tesi. Non fatevi condizionare dalle vostre paure e reagite.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo momento siete più intenzionati che mai a rimettervi in gioco e a ritrovare la voglia e il desiderio di stare con gli altri e di trovare il vostro equilibrio interiore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 novembre 2023), le tante bugie e la falsità dalla quale siete circondati, vi ha un po’ stancati. Adesso avete bisogno di sincerità e di serenità. Dovrete cercare anche di non prendere in giro voi stessi se c’è qualche situazione che non funziona più.

Pesci

Cari Pesci, alcuni impedimenti vi stanno inducendo a nascondervi e a mettere da parte le vostre ambizioni. Commettereste un grave errore soprattutto se sprecaste il vostro tempo in inutili chiacchiere.