Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata un po’ sottotono, nella quale farete fatica a ricevere l’approvazione di chi vi circonda. Non fatevene troppo un problema, ma andate dritti per la vostra strada. Qualcuno potrebbe giudicare la vostra voglia di cambiamento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci sono situazioni che vi limitano e vi fanno riflettere da un po’ di tempo. Voi cercate di andare dritti per la vostra strada e non farvene un problema. Ci vuole coraggio a prendere decisioni importanti, ma il consiglio è di andare dritti per la vostra strada e credere in voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, siete particolarmente sensibili e brillanti. Questa splendida Luna vi protegge e vi custodisce. Potete godere di piccole cose e circondarvi delle giuste persone. Una chiacchierata o una serata con le persone più care vi daranno la giusta carica.

Cancro



Cari Cancro, vivete con un forte senso di insoddisfazione per tutto ciò che fate. Non deve essere bello andare avanti così, per cui cercate di dare una svolta alla vostra carriera. Avete tantissimi impegni, per cui le 24 ore giornaliere sembrano non bastare più. Abbiate pazienza e fate dei grossi respiri, non fatevi prendere dall’ansia e cercate di darvi delle priorità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 gennaio 2023), una giornata nella quale vi metterete in gioco, soprattutto in situazioni insolite e strampalate. Rimanete ancorati alla realtà e non prendete decisioni avventate. A volte infatti siete troppo sognatori. Datevi nuovi obiettivi.

Vergine

Cari Vergine, dovete scrollarvi il passato di dosso e ripartire con entusiasmo verso il futuro che vi attende. Qualche vecchia ruggine e nostalgia di troppo vi rende ancorati al passato, ma dovreste staccarvi e pensare al futuro. Allontanate i cattivi pensieri.

Bilancia

Cari Bilancia, un capitolo della vostra vita si è ormai chiuso per sempre. Non disperate e cercate di ritrovare fiducia ed entusiasmo nel prossimo. Con la vostra tenacia riuscirete a superare le difficoltà del quotidiano e a raggiungere nuovi obiettivi e traguardi. Presto capirete come progredire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualcuno di voi molto vicino vi darà una grossa delusione. Il noto astrologo prevede per voi una giornata piena di opportunità e nuove occasioni da cogliere al volo. Cercate di non rimanere indietro. Vedrete che sarete più forti di quanto pensate.

Sagittario

Cari Sagittario, prendetevi cura di voi stessi e del prossimo. Il corpo e l’anima hanno bisogno di distensione e di pace, altrimenti sarà difficile superare le difficoltà del quotidiano. Dovete prendervi cura di voi stessi, anche a costo di allontanarvi per un po’ dalle persone più care. Capiranno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ci vuole ancora un po’ di pazienza prima che tutto si metta al proprio posto. Potreste essere messi alla prova e dover affrontare prove non di poco conto. Armatevi di coraggio e consapevolezza. Riuscirete così ad affrontare i problemi e i cambiamenti che volete attuare nella vostra vita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 gennaio 2023), dovete ritrovare serenità nella vita di coppia e nei rapporti con il prossimo. Alle volte vi immedesimate talmente tanto nelle storie e nelle vite altrui che perdete di vista il vostro focus e i vostri interessi. Siate più padroni delle vostre energie, un filo di egoismo in più non guasta.

Pesci

Cari Pesci, periodo molto delicato in amore. Potete conquistare l’anima gemella e avere maggiori consapevolezze del mondo che vi circonda. Siete molto esuberanti oggi, ma cercate di non esagerare, perché chi vi circonda potrebbe non apprezzare. Non siate neppure troppo egoisti.