Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, le vostre abilità sociali saranno applicate al meglio. Le vostre interazioni porteranno le informazioni e le connessioni che desiderate. Cuore leggero e conversazioni brevi. E’ questo il vostro segreto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste essere sorpresi dalla differenza che fate facendo le cose vecchie e normali. Il solo fatto di presentarsi costantemente alle vostre varie routine renderà le giornate vostre e di chi vi sta intorno migliori.

Gemelli

Cari Gemelli, le persone sono più fragili di quanto sembra. La maggior parte ha bisogno di tenerezza, in pochi sono abbastanza forti da poter dare una mano agli altri realmente. Provate a farlo. Non ve ne pentirete.

Cancro



Cari Cancro, state andando incontro ad una grande responsabilità. All’inizio potrebbe essere più di quanto voi possiate gestire, ma non temete: riuscirete ad essere all’altezza della situazione. Avete solo bisogno di tempo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 settembre 2021), anche se vi sacrifichereste volentieri per le persone che amate, l’aiuto a volte potrebbe essere un ostacolo. Fate un passo indietro e fate spazio a una persona per trovare la giusta forza. Buoni confini portano il miglior risultato possibile per tutti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, solo perché vi piace una persona non significa che dovete fare tutto insieme. Non dovete ferire i sentimenti di nessuno, ma cercate anche di avere del tempo per voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore potrebbero esserci dei nuovi incontri. Il contesto avrà un’importanza enorme, specialmente come verrete presentati e da chi. Riflettete su questo e visualizzate il modo in cui volete che vada.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prendere una decisione non è la parte difficile. L’iniziativa però richiderà energia, coraggio e l’aiuto di un amico.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente c’è distanza tra voi e alcune persone che amate, fatevi coraggio e cercate un riavvicinamento. Le distanze possono sempre essere ridotte o azzerate. Basta volerlo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la pensate diversamente rispetto a parenti e amici. Non precludetevi però nulla. Imparando si estende il vostro intelletto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 settembre 2021), le parole pronunciate da alcune persone avranno un notevole impatto su di voi, ma non tanto quanto quelle pronunciate dalle vostra labbra. Il subconscio può essere imprevedibile a volte.

Pesci

Cari Pesci, nelle prossime ore potrebbe esserci del nervosismo in amore e nel lavoro. A nessuno piace sentirsi controllato, nemmeno alle persone che amano.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA