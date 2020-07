Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna diventa sempre più simpatica quando passa in Gemelli, segno di Mercurio, un astro che movimenta ogni situazione. Date precedenza a questioni di carattere legale, sarete favoriti anche da Giove che vi tiene d’occhio fino a fine dicembre. I soldi arriveranno, per ora non pensateci troppo, con Marte e Venere in amore dovrete puntare alla felicità assoluta.

Toro

Cari Toro, le grandi manovre professionali non vanno mai in vacanza, non in questo cielo astrale, non mollate almeno fino al 22 del mese. Mercurio va in Leone il 5 agosto e le stelle vi consigliano di proseguire finché ce la fate, poi il richiamo arriverà invece dalla famiglia che necessiterà della vostra presenza.

Gemelli

Cari Gemelli, cogliete l’attimo, soprattutto i giovani sposi. Secondo l’oroscopo di Branko di quest’oggi, le previsioni verranno intaccate da altri segni, è un peccato per la vostra futura felicità, non dare una gioia a questa bellissima Venere che vi tiene sotto le sue ali da aprile ormai. La Luna nel segno significa che gli affari riusciranno.

Cancro

Cari Cancro, nonostante la forte opposizione dei grandi pianeti, nelle collaborazioni ci sono delle persone che vi rallentano e vi costringono a fare un passo indietro, alcuni cantano vittoria, soprattutto con la concorrenza, ma preparatevi a questa seconda Luna nel segno, elaborate un progetto di lavoro per tornare alla ribalta. Cambiate senza paura di sbagliare.

Leone

Cari Leone, tutto sembra così pesante, ma non è tutto di vitale importanza. Secondo Branko, è importante creare degli intervalli di tempo tra un’impresa e l’altra, vi portate dietro troppa ansia di arrivare al primo posto e questo potrebbe compromettere la vostra visione del mondo privato. Non rimandate la passione fisica, non con un Marte così prepotente.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko voi siete nati per lavorare e per avere delle soddisfazioni, ma tutto ha un limite, anche se il vostro segno è associato alla dea Vesta, regina della fatica quotidiana. Ogni tanto è bene prendersi una pausa per riflettere un po’, non cadete nelle trappole degli altri. La Luna in Gemelli con Venere sono due femmine pettegole che si prendono gioco di voi e del vostro cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, tenete d’occhio l’opposizione di Marte in Ariete, secondo Branko fino all’ultimo giorno del suo transito potrà infatti mettervi sul piede di guerra. Fino ad allora, siate cauti, anche se tra oggi e domani sarà distratto dall’armoniosa congiunzione Luna-Venere in Gemelli che vi spinge lontano dalla mole lavorativa e dalle noie domestiche.

Scorpione

Cari Scorpione, quando la Luna si mette contro può essere più deleteria di Venere negativa secondo Branko, oggi sentirete ancora qualche effetto del transito in Toro che potrebbe intaccare la sfera economica, soldi che spariscono. Qualcosa di positivo però c’è quest’oggi, che è giovedì, la Luna in Gemelli accanto a Venere stimola l’amore come un canto passionale.

Sagittario

Cari Sagittario, non siete esattamente sull’orlo di una crisi, ma siete molto vicino al punto di non ritorno, soprattutto per le donne del segno che risentono dell’opposizione di 48 ore in Gemelli, Venere e Luna insieme. Qualche problema anche di salute, non trascuratelo.

Capricorno

Cari Capricorno, qualche elemento di disturbo è previsto dalla Luna nuova in Cancro, ma anche oggi è importante seguire una linea coerente, considerando che Marte e Mercurio sono entrambi negativi, preparatevi con un esperto di fiducia a un’efficace forma di autodifesa. Giove nel segno non vuole dire niente problemi, ma promette vittoria, almeno una.

Acquario

Cari Acquario, giovedì d’amore, grande o piccolo che sia, ma avete ragione pure voi in mancanza del principe azzurro – che comunque è in arrivo – ci si diverte qua e là. Anziché pensare alle libertà d’amore, puntate a quelle professionali, conquistatevi il lavoro. Luna e Venere brillano nel campo della fortuna, volano banconote.

Pesci

Cari Pesci, Vergine e Sagittario risentono subito e sempre di Luna in Gemelli soprattutto se congiunta a Venere come oggi e domani. Confusione in famiglia secondo Branko, ma si tratta anche di eventi belli in preparazione. Le iniziative, anche quelle più ambiziose e decisive per il futuro, dovrebbero partire il 20.

