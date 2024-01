Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, non sarà facile tenere a bada gli istinti nella giornata di oggi, 11 gennaio. In particolare per quanto riguarda il lavoro. Servirà una certa freddezza per non commettere imprudenze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il novilunio in Capricorno sarà foriero di belle novità e porterà con sè delle belle notizie. Per chi sta cercando una nuova occupazione, potrebbe anche presentarsi una opportunità da non lasciarsi scappare…

Gemelli

Cari Gemelli, grazie alla ottima posizione della Luna sarete decisamente più sensuali e passionali del solito. Questo vi consentirà di irradiare alla grande il vostro carisma e il vostro fascino.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in opposizione non vi gioverà affatto, anzi sarà motivo di discussioni e di tensioni. Sarete particolarmente nervosi e intolleranti soprattutto con coloro che sostengono le ragioni opposte alle vostre.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 11 gennaio 2024, il novilunio in Capricorno vi gioverà parecchio soprattutto se state aspettando una conferma o una risposta importante. Non mancheranno anche le occasioni per mettere in mostra il vostro talento.

Vergine

Cari Vergine, c’è un cielo particolarmente intrigante che abbraccerà soprattutto l’aspetto sentimentale della vostra vita. La Luna nel segno del Capricorno sarà foriero di grandi sorprese anche per voi della Vergine.

Bilancia

Cari Bilancia, nella giornata di oggi, 11 gennaio, dovrete cercare di evitare tutte quelle situazioni che per voi sono solitamente motivo di frustrazione e di tensione. Cercate di allontanere quelle persone che possono tediarvi o che spesso cercano di provocarvi per il solo piacere di farlo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il novilunio in Capricorno per voi preannuncia una fase di vera e propria rinascita a livello personale e non solo. Anche dal punto di vista esistenziale sono in arrivo delle occasioni o dei momenti che per voi rappresenteranno una vera e propria svolta.

Sagittario

Cari Sagittario, la nuova luna porterà interessanti novità soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Nel corso della giornata di oggi, 11 gennaio, potrebbero presentarsi anche le giuste condizioni per portare avanti un affare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il novilunio nel vostro segno rappresenterà per voi una fase di autentica rinascita a livello personale. Ci saranno nuove esperienze positive delle quali potrete godere anche dal punto di vista sentimentale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 gennaio 2024), da un po’ di tempo state pian piano migliorando la vostra situazione, sia nei rapporti personali sia in quelli lavorativi. Ma la giornata di oggi vi chiederà una certa riflessione.

Pesci

Cari Pesci, con la Luna in Capricorno fioccheranno le opportunità per conoscere persone interessanti che potrebbero rappreosentare per voi, in futuro, un punto di riferimento.