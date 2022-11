Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale è meglio evitare di alimentare ulteriori e inutili polemiche. Mantenete la calma e fate grande attenzione a quello che dite. Le parole, spesso pungenti, possono ferire chi vi circonda. Imparate ad ascoltare di più.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete finalmente liberi di dire ciò che pensate senza essere giudicati. L’energia di certo non vi manca. Avete tante opportunità per fare bene. Vi fate apprezzare e conoscere per quello che davvero siete.

Gemelli

Cari Gemelli, pensate di essere il massimo che ci sia e questo vi rende un po’ prepotenti. Dovreste essere anche un po’ umili e meno presuntuosi. La forma fisica è buona, ma ultimamente avete esagerato a tavola e a lungo andare la salute ne risente. Avete bisogno di rilassarvi.

Cancro



Cari Cancro, lasciatevi andare all’amore e vivetelo come meglio potete. In questa giornata siete particolarmente empatici ed emotivi. L’ansia un po’ vi opprime, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti. Andate avanti, non pensateci troppo, e caricatevi di energie positive.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 novembre 2022), siete molto ingenui, vi fidate di tutti e a volte rischiate di commettere errori. Capite che intenzioni hanno e cercate di non farvi fregare. Bene la forma fisica, ma occhio agli eccessi.

Vergine

Cari Vergine, tutto procede per il verso giusto e voi sapete sfruttare al meglio questo periodo così fortunato. Siete felici e avete ritrovato un giusto equilibrio, come non vi capitava da tempo. Unico consiglio: cercate di fare sport, vedrete che poi vi sentirete meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo vi sorride e permette di ottenere grandi cose. Cercate di mantenere la calma e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Non potete fare troppe cose contemporaneamente, meglio cercare di non spingere troppo sull’acceleratore. La direzione, in ogni caso, è quella corretta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite al centro dell’attenzione e tutto sommato vi piace, non fate di certo nulla per impedirlo. Avete un grande carisma e una presa su chi vi circonda. Occhio alle discussioni, non potete sprecare energia inutilmente.

Sagittario

Cari Sagittario, è il momento di dedicare attenzione maggiore alla famiglia, agli affetti, all’amore. Ultimamente infatti avete trascurato le persone davvero importanti della vostra vita. Siete troppo presi dal lavoro e dalla carriera, ma dovreste anche prendervi una pausa. Occhio agli sforzi fisici,

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la fortuna è sicuramente dalla vostra parte. Può essere un momento ottimo per portare avanti un investimento importante. Bene l’amore, ma occhio alla dieta: ultimamente avete trascurato questo aspetto. Trattenetevi a tavoli, ne va della vostra salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 novembre 2022), siete stanchi della solita routine e volete andare oltre, superate il passato e sfruttate questa energia positiva. Mantenete la calma, che è la virtù dei forti, siate cauti e non abbiate fretta.

Pesci

Cari Pesci, avete tante idee e progetti da portare avanti. La fortuna vi assiste. Imparate però a pianificare tutto nel dettaglio, non lasciate troppo spazio all’improvvisazione. Occhio alla dieta e alla forma fisica: dovete imparare a mangiare cose sane e fare sport. Vi sentirete meglio.