Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

Cosa dicono le stelle nell'oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 giugno 2021? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi buone notizie per atti scritti, contratti e accordi che ricevono l’influsso molto positivo di Luna nuova congiunta a Mercurio-Gemelli. Ciò non esclude litigi, malintesi con persone vicine, ma tutto si risolve. Lavoro, il momento è adatto per fare programmi per i prossimi 6 mesi. In amore aria di vigilia: da domani un grande Marte.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sono ottime prospettive per le professioni indipendenti, per chi cerca lavoro. Terzo giorno di Luna attiva nel campo del patrimonio, oggi al massimo della forza creativa, invita a rivedere legami con i parenti e semplificare questioni sui beni.

Gemelli

Cari Gemelli, capodanno lunare alle 12 e 53, Luna nuova personale del 2021, giorno della nuova partenza, in ogni campo della vita e anche se non avete bisogno di rinnovare niente, questa Luna vi aiuta a ottenere di più. Saturno da mesi ottimo per investimenti, oggi facilita i rapporti con persone autorevoli.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno da festeggiare. Marte e Venere che si incontrano ancora un giorno nel vostro segno, domani ci sarà anche la Luna con la musica di Giove e Nettuno. Ma vi rendete conto quanto è bello, vivo, passionale, questo momento della vostra relazione?

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (10 giugno 2021), siete vicini al traguardo più alto della primavera professionale. Luna nuova porta aria fresca, pura. Agitazione, ambizione, coraggio, voglia di fare, amare: è Marte

Vergine

Cari Vergine, straordinarie le vostre scenate, il nervosismo e le recriminazioni possono riguardare problemi pratici. Ma è su questioni di principio che volete discutere? Eppure non siete stanchi quanto ci si aspetterebbe, dopo le tante battaglie nel cielo astrale.

Bilancia

Cari Bilancia, denaro e beni annunciati da Luna nuova in Gemelli arrivano da lavoro e iniziative proprie, ma anche per le vie misteriose del destino. C’è sempre un’aria di mistero intorno a voi, non si capisce cosa pensate davvero…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, meno male che sapete trasformare l’aggressività in sensuali abbracci, per questo ci è possibile prevedere notti d’amore da domani in poi con Marte in Leone. Oggi è ancora in aspetto morbido con Venere in Cancro, ideale per fare la vostra proposta di matrimonio.

Sagittario

Cari Sagittario, avete una fibra resistente, non tanto per la situazione astrale delle ultime settimane quanto per esperienze vissute e superate in passato. Ma non mettetevi a correre oggi, aspettate che passi questa tempestosa Luna nuova per matrimonio, rapporti stretti, collaborazioni. Passione.

Capricorno

Cari Capricorno, Marte vi ha dato fastidio dal 23 maggio, anche oggi vi sentirete dire ciò che non volete ascoltare… Domani il pianeta delle battaglie vinte sarà in posizione diversa, e con questo pensiero affrontate Luna nuova in Gemelli ottima per le vostre iniziative finanziarie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’influsso di Mercurio, interessato alle imprese già in atto, spinge a concludere a pianificare nuove imprese. Non rimandate a domani, o chissà, iniziative che potete realizzare oggi. Festeggiate il vostro amore, siate veloci nelle conquiste.

Pesci

Cari Pesci, Giove da un mese nel segno ha già favorito uno scatto in avanti nella professione. Ma le nuove scelte lavorative vanno pensate con calma: deve passare la grande agitazione che Luna nuova non manca di provocare.

