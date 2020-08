Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete è una giornata positiva quella di oggi, domenica 9 agosto. Avrete tanta voglia di fare nuove esperienze grazie alla Luna e Marte che sono a vostro favore. Potrebbe accadere anche un qualcosa di inaspettato, ma sempre positivo.

Toro

Caro dolce Toro, questa domenica prevede solitudine per te. Ma non vederla come una cosa negativa, ne hai bisogno in verità. Trascorri una bella giornata lontano da tutti e tutto e vedrai che dopo starai meglio. Più sereno.

Gemelli

Caro Gemelli, per te la parola d’ordine di oggi è divertimento. Scegli sole, spiaggia e mare questa domenica, se puoi. Altrimenti vai in giro, esci e divertiti. Ps le stelle dicono che sarete le star dell’oroscopo in questa estate 2020

Cancro

Carissimi amici del Cancro, oggi per voi Branko sceglie la parola seduzione. Sarete davvero molto desiderati. L’amore sarà al primo posto in questo periodo. I single avranno incontri piacevoli.

Leone

Ciao Leone, questa domenica sei al top! Di natura sei forte e determinato ma questa domenica secondo Branko vorrai dare proprio il tuo massimo, e ce la farai.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine quella di oggi è un’ottima giornata da trascorrere con la famiglia. Oggi i pianeti sono con te per aiutarti a creare un clima di serenità e benessere.

Bilancia

Caro amico della Bilancia, se sei in cerca del vero amore evita di rinchiuderti in te stesso ma pratica nuovi hobby per stare in mezzo agli altri.

Scorpione

Amico dello Scorpione, questa domenica un parente o un amico che non frequenti da un po’ di tempo potrebbe tornare a cercati. Non sbattergli la porta in faccia. Stai calmo e ragiona. Sii buono.

Sagittario

Sagittario è il tuo momento. Energie buone, sensuali e se qualcosa è andato storto non lasciatevi scoraggiare. Andrà tutto alla grande poi.

Capricorno

Oggi Capricorno conta sul tuo istinto. In amore buttati! Se hai già un amore recupera il tempo perso con lei/lui.

Acquario



Acquario, la tua parola d’ordine di oggi è responsabilità, ma non avere paura.

Pesci

Pesci per voi si prospetta una domenica all’insegna del cambiamento. Lasciati andare!

