Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko dopo giorni di fatiche giugno sembra più un autunno caldo, ma anticipa la spensieratezza dell’estate che è ormai alle porte. La Luna passata nella notte in Capricorno per voi però è fredda, congiunta a Giove, opposta a Mercurio, crea qualche disguido in campo sentimentale. In settimana dovrete tirar fuori le vostre qualità diplomatiche.

Toro

Cari Toro, arriva un momento significativo per il vostro successo. In ogni campo della vita si conferma all’unisono la Luna sulle montagne del Capricorno con Giove, Plutone minatore, Mercurio postino e Venere che bada al risparmio, infine Nettuno marinaio e Marte conquistatore. Tutti questi pianeti seguono Urano, che vi conduce per mano verso la fortuna.

Gemelli

Cari Gemelli, tornate operativi dopo questa Luna piena che oggi transita in Capricorno, nel punto dove le progettazioni sono state più volte rimandate, ma che oggi torneranno con la Luna in Acquario da martedì. Progresso in vista per chi lavora. Venere gioca con l’amore, nelle scelte con il coniuge sarete fortunati.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko spuntano nuove prove di vita da superare, problemi che arrivano nel momento della vostra realizzazione professionale. Probabilmente c’è qualcosa di personale da affrontare questa domenica che apre le danze con una Luna opposta in Capricorno, portate pazienza in famiglia.

Leone

Cari Leone, dopo tanto pensare e dopo tanto lavoro, non volete cedere terreno. Il lavoro è un settore che dalla primavera è ben visibile nel vostro cielo, anche questa domenica gratificato da una potente luna in Capricorno che non vuole rinunciare a niente. Proseguite per la vostra strada senza trascurare gli affetti, soprattutto la famiglia.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko la Luna si scusa per il procurato allarme degli ultimi due giorni, quando è esplosa nel campo della vita famigliare e vi regala una domenica più armoniosa e tranquilla, utile per sviluppare progetti sociali e professionali. Il lavoro fa passare ogni ansia, concentratevi su nuovi progetti e preparatevi per la nuova settimana, che avrà un’altra fase lunare molto importante per le collaborazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, ancora agitati per il plenilunio, arrivano lievi disturbi dalla Luna in Capricorno, che si oppone a Mercurio e si congiunge a Giove, transiti che diventano importanti per la famiglia. Il cielo vi permette di coltivare le vostre ambizioni, progetti per il futuro, siate comunque prudenti.

Scorpione

Cari Scorpione, perfetta questa Luna in Capricorno per sistemare le questioni in sospeso soprattutto con la famiglia. I giovani del segno sono attaccati alla mamma in modo particolare, perché Luna è madre prima di ogni altra cosa ma è una Luna severa che vi giudica anche nel campo professionale e vi rimprovera anche per il minimo sbaglio.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna è passata in Capricorno, non male il campo finanziario, ma l’amore si trova nel mirino di Marte e Venere, i due amanti creano qualche confusione nel matrimonio. Non manca certo il sentimento nel vostro rapporto, ultimamente però non siete proprio in sintonia con il partner.

Capricorno

Cari Capricorno, pare che questa Luna non voglia farvi partire, ma non rinunciate a una gita fuori porta. Se vivete al mare, il problema non sussiste, Marte e Nettuno in Pesci vi permettono di viaggiare tranquilli. Siete più forti nelle collaborazioni, ma dovete anche riscuotere simpatie. Luna congiunta a Giove per due giorni, ultima della primavera, fate trionfare l’amore.

Acquario

Cari Acquario, avvertite una certa debolezza nelle ossa, forse dovreste dedicarvi a un po’ d’attività fisica, camminate nella natura, nei boschi, riempite i polmoni di aria pulita e fresca, magari abbracciate un albero e nutritevi della sua energia, potreste trovarlo rilassante e terapeutico. La più bella Venere è la vostra, farete conquiste.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko vento, sole o pioggia che sia, gli elementi naturali che hanno effetti balsamici sul vostro segno quest’oggi ritroveranno nella Luna una preziosa alleata, bellissima per l’amore. Potreste essere anche esagerati con il cuore, insofferenti in famiglia, la colpa è di Venere doppia in Gemelli, ma siete anche un mare di passione e bontà.

