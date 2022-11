Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, anche oggi non mancheranno le novità: accettatele senza remore. Ottime opportunità per gli affari, mentre le cose in amore non potrebbero andare meglio di così. Forse è il caso di fare un passo in avanti importante, come il matrimonio o dei figli. Quando sennò?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, verrete invidiati dai colleghi gelosi del vostro successo nel lavoro. Qualche incomprensione in famiglia, mentre in amore, nonostante il vostro partner non sia nel suo momento migliore, le cose vanno a gonfie vele. Approfittatene.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi vi sentirete stressati sia per via delle fatiche lavorative che per qualche problemino con la famiglia. È domenica, approfittate del giorno libero per riposare e vedrete che già da domani le cose andranno decisamente meglio.

Cancro



Cari Cancro, domenica all’insegna del relax e della serenità. Cercate di non rovinare l’armonia con quei cattivi pensieri che ogni tanto vi ronzano nella testa e che spesso vi causano dei turbamenti. Mantenete la calma e non pensateci.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 novembre 2022), in amore siete ancora alla ricerca della vostra anima gemella. Non è detto che quell’incontro avvenga proprio oggi ma se non ci provate non lo saprete mai.

Vergine

Cari Vergine, qualche piccolo acciacco fisico vi rovinerà in parte la giornata: approfittatene per restare a casa con il vostro partner e godervi un po’ di relax. Può essere un weekend molto intenso da vivere sotto le coperte.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi è la giornata ideale per nuovi incontri che vi permetteranno di sorridere e trascorrere qualche ora di spensieratezza. Anche perché da domani bisogna iniziare a lavorare per ottenere ancora più soddisfazioni in ambito professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amore va a gonfie vele e potrebbe regalare enormi soddisfazioni anche a coloro che sono alla ricerca di un partner.

Sagittario

Cari Sagittario, state attraversando un periodo un po’ statico. Non è negativo né positivo, ma piatto. Avete bisogno di ritrovare quella verve che vi contraddistingue: solo così riuscirete a ritrovare la spinta necessaria per affrontare tutte le insidie quotidiane.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è arrivato il momento di sfruttare il vostro intuito e ingegno per raccogliere i frutti delle vostre fatiche. Solo in amore c’è da faticare ancora un po’, ma presto le soddisfazioni arriveranno anche lì.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 novembre 2022), a parte un po’ di raucedine che vi infastidisce, dovete ritrovare la testardaggine di un tempo per affrontare, soprattutto sul lavoro, le tante insidie previste.

Pesci

Cari Pesci, riposatevi ma non troppo. Una volta ripresa la forma, infatti, dovrete pensare a come affrontare al meglio la settimana entrante per ottenere quei successi a cui ormai ambite da tempo.