Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, affrontare fastidiosi progetti domestici può farvi sentire come se stesse lavorando… Invitate i vostri amici e seduceteli con cibo, vino o qualsiasi altra cosa. Godete del momento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete attratti da cose di grande bellezza e volete sempre raggiungerle e toccarle. Questo andrà molto bene se siete in giardino, nel parco o passeggiando sulla spiaggia.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore dovrete mantenere un basso profilo e non fare nulla per alimentare il fuoco dei pettegolezzi. Tuttavia, queste misure precauzionali potrebbero essere vane…

Cancro

Cari Cancro, a volte il modo migliore per alleviare un cuore spezzato è quello di nutrire uno stomaco vuoto. Invitate un amico che è stato sfortunato a un pasto cucinato in casa. È facile sfogarsi con un buon amico quando c’è del buon cibo coinvolto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 4 febbraio 2024, nel corso delle prossime ore potrebbe essere necessario ripensare le vostre strategie di appuntamenti mentre questo fine settimana volgerà al termine. I ragazzi sembrano aver paura di essere in vostra presenza.

Vergine

Cari Vergine, riordinate la vostra casa perché potreste ricevere visitatori. Amate mostrare il vostro castello e i tesori che ospita. Vi attende una gran bella serata anche se con qualche ostacolo da superare.

Bilancia

Cari Bilancia, lasciate i rancori alle spalle durante la giornata di oggi, poiché sono una perdita di tempo. Potreste voler scagliarvi contro i vostri numerosi ex, ma questo non vi porterà altro che un mucchio di cattivi sentimenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, evitate di raccontare segreti ai vostri amici, non importa quanto affidabili possano sembrare. Le ragazze amano spettegolare, soprattutto se fornite di nuovo materiale.

Sagittario

Cari Sagittario, amanti e amici potrebbero farvi impazzire durante la giornata di oggi, 5 febbraio. Potrebbe essere meglio andare da soli ed evitare le loro litanie di dramma e miseria. La tranquillità che cercate vi aiuterà tanto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, quella di oggi potrebbe essere un buona giornata per chiamare amici da paesi lontani. Alcuni di loro potrebbero non ricordarsi di voi fino a quando non darete loro vividamente alcuni dei sordidi dettagli del vostro tempo insieme.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 febbraio 2024), i regali inaspettati di una persona speciale allieteranno sicuramente il vostro fine settimana.

Pesci

Cari Pesci, potresti essere sconcertati dalle motivazioni di alcuni bambini oggi. Siate voi stessi e lasciate che i manipolatori vedano esattamente cosa si stanno perdendo.