Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, questa Luna nuova vi rende particolarmente sereni e ottimisti. Venere in buon aspetto vi rende affascinanti e potete facilmente conquistare anche le prede più ambite. Potrete esprimere le vostre opinioni con serenità, anche se qualcuno proverà a contraddirvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci saranno presto per voi grossi cambiamenti, influenzati da questa Luna nuova. Potete dare un taglio netto a ciò che non vi entusiasma più e ripartire daccapo. Andate dritti per la vostra strada e non soffermatevi su ciò che è sbagliato.

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di connettervi con il mondo che vi circonda e capire da che parte state andando. Se c’è una persona che volete sedurre, questo è il momento opportuno per conquistarla. Forse non è una giornata splendida per uscire e fare baldoria, avete bisogno di riposare.

Cancro



Cari Cancro, con questa Luna aumenta la vostra capacità di convincere gli altri, che devono essere d’accordo con voi altrimenti vi arrabbiate. Dovete saper accettare la sconfitta e le critiche. Non tutti la pensiamo allo stesso modo. Sul lavoro nei prossimi giorni potrete dimostrare il vostro talento.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 dicembre 2022), questo cielo vi protegge e vi soddisfa come non mai. Siete piuttosto cocciuti, e nulla o nessuno può farvi cambiare idea quando avete preso una decisione. Questa Luna nuova vi illuminerà la via per tutta la settimana, approfittatene.

Vergine

Cari Vergine, i ricordi prenderanno il sopravvento dopo una conversazione con una persona cara: ci sta ricordare il passato, ma non fatevi travolgere eccessivamente dalla nostalgia. Vivete ancorati nel presente e proiettati nel futuro. Non potete pensare di essere sempre razionali e precisini, a volte la vita è imprevedibile.

Bilancia

Cari Bilancia, inizia per voi una fase di netto recupero, da sfruttare al massimo. Approfittate di questa domenica per uscire e incontrare le persone a voi care, o magari fare nuove conoscenze. Può essere anche un buon momento per fare shopping, e poi come si sa spesso da cosa nasce cosa. Abbiate fiducia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi state proiettando a vivere qualcosa di davvero speciale e unico. Saturno e Urano, che vi destabilizzano, si separano a gennaio ma Urano rimarrà opposto. Ci potranno essere quindi tensioni e litigi con chi vi circonda.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete particolarmente curiosi e attenti. Tutto vi interessa e tutto vi diverte. In questa fine di anno potreste dover fare i conti con un’ingiustizia che non vi fa prendere bene sonno la notte. Cercate di risolvere o se proprio non si può fare nulla, non pensateci.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, a volte tendete a nascondervi dal mondo esterno, pensando che se non fate nulla potete lasciare le cose così come stanno, in maniera immutata e immutabile. In amore sarete particolarmente sensuali e passionali. Il partner sarà complice delle vostre fantasie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 dicembre 2022), avete voglia di immergervi in un nuovo mondo e in una vita diversa, voltando completamente pagina rispetto al passato. Urano vi invita a cambiare verso e lasciar perdere il passato. Non dovete però pentirvene.

Pesci

Cari Pesci, avrete uno spiccato senso del dovere che vi permetterà di agire secondo coscienza. Prendete a cuore le vostre responsabilità e non cercate di sviare dai vostri obblighi. Sul lavoro non rimandate a domani quello che potete fare oggi. La settimana che sta per iniziare sarà parecchio impegnativa.