Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi è il momento giusto per cogliere i segnali da sfruttare a proprio vantaggio. Buone anche le prospettive lavorative, ma prestate attenzione a evitare scelte frettolose. Cercate di curare l’alimentazione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fatevi guidare dall’istinto, senza avere paura di sbagliare o deludere gli altri. L’intensa concentrazione di energia illuminerà i vostri sensi e questo permetterà di raggiungere ciò che desiderate davvero. Ci vuole apertura mentale, specie con colleghi e superiori: le soddisfazioni arriveranno prima del previsto. Cercate di riposare.

Gemelli

Cari Gemelli, sono in vista incontri stimolanti, anche se non mancheranno piccole tensioni in famiglia, da risolvere con calma e determinazione. Dedicatevi alle persone care. Qualche problema lavorativo potrebbe farvi sentire più stressati del previsto, per questo è meglio aspettare senza forzare gli eventi. In compenso la forma fisica sarà al top.

Cancro



Cari Cancro, cercate di mantenere l’equilibrio in amore, senza trascurare la persona del cuore. Inoltre vi serve più tempo per guarire da una delusione passata. Tuttavia c’è una sorpresa in arrivo per i single. Presto raccoglierete i frutti di un progetto portato avanti a lungo, ma dovete attendere ancora senza perdere la pazienza. Evitate gli eccessi a tavola.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 ottobre 2022), una vecchia fiamma tornerà a scaldare i cuori solitari. In generale vi sentirete più fiduciosi e con tanta voglia di mettervi in gioco. Il tramite di una persona fidata può aprire la strada verso nuove possibilità professionali, mentre l’aiuto di un collega vi permetterà di portare a termine un compito difficile in tempi brevi. Intensificate l’attività fisica.

Vergine

Cari Vergine, creatività, entusiasmo e romanticismo travolgeranno la sfera sentimentale. Adesso è arrivato il momento di sfoderare le migliori armi di seduzione, senza più il timore di sbagliare! Sul lavoro cercate di essere collaborativi e sempre disponibili. La buona forma fisica vi aiuterà a sentirvi ancora più energici, forti e concentrati.

Bilancia

Cari Bilancia, lo spirito di servizio ti fa sentire molto bene, più aiuti le altre persone e ti senti utile, più fiducioso sarà il tuo atteggiamento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le cose non possono essere forzate, impara a lasciar scorrere e ad avere tolleranza anche se non sei d’accordo. Ascolta e taci.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi ci saranno novità importanti in arrivo. Potrete lasciarvi alle spalle le complicazioni vissute durante la prime parte di questo 2020 e vivere una nuova fase della tua vita, molto più stimolante.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi ci sarà un plenilunio sensuale. Sarà una giornata particolare, perché risveglierà la vostra sensualità e la passione, messe troppo da parte nelle ultime settimane. Approfittatene, per organizzare qualcosa di speciale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 ottobre 2022), dovrete avere molta prudenza. Nel corso della giornata vi ritroverete ad affrontare parenti ostili, determinati a remarvi contro.

Pesci

Cari Pesci, oggi sarete particolarmente apprezzati. In questi giorni avete dato libertà alle vostre qualità professionali e della vostra grande preparazione e adesso potrete raccogliere i frutti.