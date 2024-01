Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, non dovete sottovalutare i nuovi incontri, hanno qualcosa di speciale, possono aprirvi porte sinora rimaste serrate in ambienti esclusivi, per la professione e persino per l’amore. Avanzate, ma con prudenza, il cielo di gennaio è ancora freddo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’amore è fresco e delizioso, la passione resta forte, quella di oggi sarà una bella giornata. Nel campo pratico, l’estero vi offre le opportunità più interessanti, potete ottenere molto, dovete solo provarci.

Gemelli

Cari Gemelli, siete sempre i primi ad avvertire i cambiamenti del cielo, anche se sono impercettibili. Il nuovo Plutone è tutto da scoprire e da sfruttare: tenete gli occhi aperti, le sorprese arrivano da dove meno ve le aspettate.

Cancro

Cari Cancro, a volte bisogna giocare a dadi con il destino: quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, basta tentare la fortuna e all’improvviso la situazione sembra diversa, si intravvedono le soluzioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 28 gennaio 2024, il cielo è stimolante, specie per il lavoro; se cercate un impiego, o volete cambiare, potete giocare le vostre carte, favoriti nuovi incarichi, avanzamenti. Fatevi sotto soprattutto mercoledì 31 e giovedì 1 febbraio, perché arriva una buona soffiata e vi porta fortuna.

Vergine

Cari Vergine, anche se siete sempre sotto esame da parte di due forze celesti, il resto del cielo è perfetto ed esso parla soprattutto d’amore. Se siete in coppia, è ora di far crescere la vostra relazione.

Bilancia

Cari Bilancia, siete sempre un po’ inquieti, quando Venere non è amica, ma ora vi pesano soprattutto i raggi contrari di Mercurio e Marte, vi sentite un po’ stanchi, come svuotati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate occasioni per incontrare gente nuova, è probabile un incontro eccitante, potrebbe essere amore ma come minimo è ottimo sesso! In famiglia qualcosa sta cambiando.

Sagittario

Cari Sagittario, potete ricevere aiuto dalle persone che vi conoscono bene, amici stretti, fratelli, vicini sono tutti disposti a dare una mano, chiedete pure. Vivace e positiva la sfera degli affari.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è qualcosa di nuovo nel cielo, anzi, d’antico. Le stelle si dividono fra il segno del futuro – Acquario – e quello della tradizione – il vostro. In questa situazione astrale siete voi a guadagnarci di più, anche in senso letterale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 gennaio 2024), potete lasciarvi alle spalle i raggi inquieti della Luna piena. Iniziate a progettare la vostra impresa, presto potrete realizzarla. Ma non sono scomparsi ostacoli o limiti imposti dalla famiglia d’origine. Sarà la Luna a suggerirvi, mercoledì 31 e giovedì 1 febbraio, verso quale direzione muovervi.

Pesci

Cari Pesci, splendido momento per i nuovi incontri, le relazioni, la vita sociale. Costruire una rete di contatti non solo vi dà sicurezza, ma vi permette pure di ampliare il vostro mondo, confrontarvi con realtà diverse, ottenere vantaggi per i vostri affari.