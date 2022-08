Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, Domenica di grandi emozioni: lasciati andare, anche se sei un po’ confuso in amore. Che ne dici di riflettere, prenderti del tempo e poi decidere?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cerca di seguire il tuo istinto, le tue passioni. Non stressarti inutilmente, non puoi accontentare sempre tutti: devi pensare a te stesso, a quello che ti fa stare bene!

Gemelli

Cari Gemelli, hai intenzione di cambiare pagina, di scriverne un’altra e il mese di settembre ti porterà grandi soddisfazioni. Non devi avere paura: fai bene a rischiare!

Cancro



Cari Cancro, cerca di dire sempre quello che pensi, di essere diretto. Basta con i giri di parole, non portano a nulla: la schiettezza viene premiata!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 agosto 2022), la giornata promette bene: le soddisfazioni stanno per arrivare e l’amore procede a gonfie vele. Cosa chiedere di più?

Vergine

Cari Vergine, periodo un po’ difficile, devi fare i conti con tanti ostacoli da superare. Cerca di trovare conforto nelle persone che ti vogliono bene: chiedi aiuto!

Bilancia

Cari Bilancia, cerca di portare a termine un lavoro che avevi iniziato. È vero che hai tanti impegni, tante responsabilità, ma non ti perdere d’animo: la strada è quella giusta, devi continuare così!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sei stanco, ma non riesci a stare fermo. Hai tante idee che ti frullano per la testa, vuoi sperimentare. E questo è il momento giusto per fare tutto!

Sagittario

Cari Sagittario, sei di ottimo umore, riesci a stare vicino a chi ti vuole bene. Sai ascoltare, sei in grado di dare consigli e oggi sai anche come dimostrare tutto il tuo amore!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la fiducia in te stesso, nelle tue capacità, non ti manca. Ma occhio a non diventare egocentrico: cerca di parlare e di fare chiarezza, se c’è qualcosa che non va con il partner!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 agosto 2022), hai bisogno di raggiungere un equilibrio, sei alla ricerca della serenità. Cerca di credere di più in te stesso e nelle capacità che hai!

Pesci

Cari Pesci, sei stanco e hai bisogno di riposarti per ricaricare le batterie. Che ne dici di rilassarti in questa calda domenica? Magari al mare, senza pensieri!