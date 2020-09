Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 settembre 2020:

Ariete

Oggi Mercurio raggiungerà il segno dello Scoprione. La conseguenza, amici dell’Ariete, è che potreste essere nervosi e avere difficoltà in vista della nuova settimana lavorativa. Servono cautela e riposo.

Toro

Oggi potreste avere qualche problema negli affari ma anche nella comunicazione con gli altri. Dovere armarvi di pazienza e di buonsenso per discutere con chi è a voi vicino.

Gemelli

Giornata che potrebbe essere caratterizzata da qualche difficoltà e da qualche contrattempo. Non scoraggiatevi, approfittate della domenica per riposarvi e per ricaricare le pile.

Cancro

La giornata è favorevole e vi stimola alla creatività: cercate di approfittarne, perché i vostri progetti potrebbero trovare un nuovo slancio in vari campi.

Leone

Domenica complicata per questo segno. I single devono fare attenzione ai nuovi incontri, le coppie potrebbero avere dei litigi. Se non altro, le energie non vi mancano.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Oggi sarete particolarmente socievoli. In amore i single risulteranno carismatici e potranno attrarre gli altri, le coppie ritroveranno il dialogo.

Bilancia

E’ il momento di fare le cose con i giusti tempi. I single non devono affrettare la ricerca di un partner, nelle coppie potrebbe nascere qualche piccolo problema, ma va affrontato con la giusta calma.

Scorpione

Oggi riuscirete ad avere delle ottime idee. In amore per i single è il momento di farsi avanti, mentre le relazioni di coppia sono destinate a migliorare. Sul lavoro inizieranno progetti interessanti.

Sagittario

Oggi sarete molto dolci e i single potrebbero essere sorpresi da qualcosa di inaspettato. Le coppie finalmente riusciranno a parlarsi a cuore aperto. Sul lavoro dovete dare ascolto alle vostre ambizioni.

Capricorno

Giornata particolarmente favorevole. I single possono andare a caccia di conoscenze intriganti. Quanto alle coppie, dovete cercare di sostenere il partner in difficoltà. Sul lavoro focalizzatevi sui nuovi obiettivi.

Acquario

Sarà una domenica con alcune difficoltà. I single sono presi da molte preoccupazioni e non pensano alla ricerca dell’anima gemella, le coppie sono troppo prese dal lavoro, e questo non giova.

Pesci

Giornata che si prospetta particolarmente fortunata. I single devono cercare di condividere le loro passioni con la persona che stanno frequentando, le coppie devono riavvicinarsi dopo qualche litigio. Sul lavoro tutto procede al meglio.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 27 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 27 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 27 settembre 2020