Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, con queste stelle positive potete trasmettere tutto il vostro affetto alle persone care. Avete tanta energia, sfruttatela per ottenere i vostri obiettivi. Non trascurate la cura del corpo e del fisico, non è solo un fatto estetico, ma in primis per la vostra salute.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, amate lanciarvi in nuove avventure e avete tante idee e voglia di far bene. A volte tendete a lanciarvi in cose utopiche e di difficile realizzazione. Amate esplorare cose nuove, anche in amore. Se non siete convinti della vostra relazione e dei rapporti con il partner, forse è il momento di lasciarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, la sincerità è una delle vostre migliori virtù. Dovete però evitare di essere troppo diretti, rischiando di far soffrire chi vi circonda. Non trascurate la salute e il meritato riposo, dovete dormire un po’ di più e mangiare in maniera sana. La prova costume si avvicina.

Cancro



Cari Cancro, c’è tanta energia e voglia di fare bene, anche se non amate prendere dei rischi e cambiare le carte in tavola. Esplorate il futuro senza paura, anche lanciandovi in qualcosa che finora avete sottovalutato. Un viaggio all’insegna del relax può aiutarvi a ricaricare le pile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 marzo 2023), avete tanti stimoli e voglia di fare bene. Evitate in amore di mettere a rischio la fiducia del partner per una gelosia che non ha senso. Sul lavoro le stelle vi sorridono, potete costruire partnership con altre aziende.

Vergine

Cari Vergine, incontri favoriti. Potete fare nuovi viaggi e conquistare una persona che vi piace da tempo. Se invece avete già una coppia stabile e di lunga data, evitate che una terza persona si intrometta nella relazione. Lo stress vi porterà a un certo nervosismo, contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Bilancia

Cari Bilancia, è un periodo ottimo per il vostro segno, cercate però di non arroccarvi al passato, ma guardate al futuro con ottimismo. L’amore è positivo, ma se qualcosa non va come vorreste, non prendetevela. Un ex potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta. Ma le minestre riscaldate non sono mai una buona scelta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote, e anche in amore non mancheranno i momenti di forte tensione. Non potete pensare di avere tutto sotto controllo, i problemi ci sono sempre. La vostra capacità di gestire tutto sarà la vostra salvezza.

Sagittario

Cari Sagittario, può essere un momento ottimo per fare grandi acquisti e portare avanti i vostri progetti. Avete anche una bella liquidità da investire. Può essere il periodo giusto per mettere a segno un grosso affare. Non sperperate i vostri averi in questioni di poco conto. Occasione ottima dunque per chi vuole comprare casa.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, se qualcuno parla male di voi, lasciate perdere e non prendetevela. C’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Evitate faide e litigi inutili, in certi casi non ci sono mai vincitori o vinti. Chi vi circonda saprà riconoscere la vostra onestà e stimarvi, nonostante un’iniziale diffidenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 marzo 2023), la vostra mente è molto razionale, ma a volte finite per lasciare spazio anche alla parte più irrazionale e folle. Chi prova a frenarvi rischierà di farsi male, perché nessuno può frenarvi. Date il vostro buon esempio anche ai figli.

Pesci

Cari Pesci, dovete concentrarvi di più su voi stessi, perché non potete pensare di farcela da soli né siete fatti di ferro. A lungo andare il fisico ne risente, avete quindi bisogno di un po’ di riposo. Dovete volervi bene. La primavera porterà consiglio. Pensate un po’ più spesso a voi e non agli altri.