Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, il vostro caratterino può spingervi a dire qualche parola di troppo di cui alla fine vi pentirete. Mantenete la calma se non volete incorrere in brutti scherzi. Avete tante buone intenzioni, ma a volte questo modo di fare vi limita molto. Perdete molti punti agli occhi degli altri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Urano in ottimo aspetto porterà con sé sorprese entusiasmanti. Forse diverse da come ve le aspettavate, ma alla fine piacevoli. Non amate molto deviare dal vostro percorso o lanciarvi nel vuoto, ma questo può essere un limite, perché spesso i cambiamenti sono positivi.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata faticosa con tanto lavoro da fare e poco tempo per voi stessi e chi vi circonda. C’è un po’ di disagio, ma tutto sommato nulla di grave o brutto. Se dovete fare un viaggio di lavoro, preparatevi per bene, senza ansia, in modo da non commettere errori. Se dovete affrontare una trattativa spinosa, vedrete che uscirete vincitori.

Cancro



Cari Cancro, sarà una giornata parecchio mutevole e instabile. Vi mancano i vostri consueti punti di riferimento. A cominciare dall’amore, che latita. Avete tutto sommato una gran voglia di fare bene, dovete solo darvi delle priorità e fare un po’ pace con il cervello.

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 giugno 2022), prevede per voi una giornata di ardente passione sul fronte amoroso. Il partner non potrà che esserne felice. Preparatevi a fare le scintille sotto le coperte.

Vergine

Cari Vergine, ormai l’estate è entrata nel vivo ma – nonostante il caldo africano – voi sentite ancora gli strascichi dell’aria frizzante primaverile. Che è la stagione dell’amore. Seguite le farfalle che volano nel vostro stomaco. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza problemi.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite trasgressivi al massimo ma cercate di mantenere l’equilibrio per non compromettere i rapporti personali a cui tenete di più. A volte è necessario mordersi la lingua o contare fino a dieci prima di parlare se non volete litigare o interrompere legami importanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete pieni di energia: sfruttatela nel modo migliore, facendo sport e curando il vostro benessere fisico. Anche la mente ne avrà beneficio. Potete recuperare energie che sembravano perdute.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore le cose vanno a gonfie vele e siete trascinati dalla passione. Sul fronte lavorativo qualche intoppo fastidioso, ma tutto si risolverà a breve. Magari qualche collega ha provato a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi non vi siete fatti fregare e avete risposto per le rime.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’astrologo per voi segnala qualche acciacco fisico. Dedicate la giornata al riposo, anche perché vi attende una settimana impegnativa. Meglio quindi godersi un po’ di relax, perché no al mare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 giugno 2022), avete voglia di leggerezza e divertimento mentre chi vi sta accanto predilige la concretezza: occorre trovare un punto di mediazione. Non potete essere troppo razionali ma neppure con la testa fra le nuvole.

Pesci

Cari Pesci, novità interessanti sul fronte lavorativo. Possono nascere nuovi impegni e collaborazioni. Se siete in coppia, oggi dedicatevi a far star bene il vostro partner. D’altronde la domenica serve proprio a questo. Ricaricate le pile in vista dell’inizio della settimana. Ne avete bisogno.