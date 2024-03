Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso di questo fine settimana di fine marzo le cose tendono ad essere più intense del solito. In amicizia è il momento di dare una svolta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi portano a stare vicino alle persone importanti della vostra vita. Volete stare lì? Se sì, bene. Godetene. Se invece il vostro desiderio è un altro trovate il modo per ritagliarvi del tempo per voi…

Gemelli

Cari Gemelli, dovete affrontare i problemi a testa alta. Senza farne dei drammi apocalittici. Tutto passa. Basta agire per risolvere invece di subire passivamente.

Cancro

Cari Cancro, non importa quanto voi siate bravi a gestire le cose da soli, questa non deve essere la vostra attuale regola empirica. Coraggio. Agite.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potete condividere i vostri problemi con gli altri. Parlare di ciò che vi turba. Ma attenzione: non martirizzatevi e non focalizzatevi solo su voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, se qualcuno al vostro fianco ha bisogno di aiuto, agite. Dategli una mano. Tral’altro la risoluzione di un problema forse potrebbe giovare anche a voi…

Bilancia

Cari Bilancia, l’organizzazione è fondamentale al momento. Potete facilmente scivolare in un ritmo produttivo sia nel lavoro sia nella vita privata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo vi ricorda che la vita è molto più semplice se avete un sistema adeguato per affrontarla. Organizzatevi.

Sagittario

Cari Sagittario, invece di gestire tutto al volo, prendetevi un po’ di tempo per riflettere su come potreste essere più sistematici.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le vostre preoccupazioni potrebbero essere molto lontane da voi in questo momento. Approfittatene per fare ciò che volete senza preoccuparvi di ciò che pensano gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 24 marzo 2024), questo è un momento intrinsecamente divertente: fate in modo che divertirvi sia una priorità assoluta.

Pesci

Cari Pesci, cercate di soddisfare il vostro desiderio più indulgente.