OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 24 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi domenica 24 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, sul fronte sociale e delle amicizie potreste fare passi in avanti notevoli. Affidatevi ai consigli delle persone a voi più care per ottenere le risposte che stavate aspettando. Anche in amore è il momento di darvi da fare: possibili incontri positivi per chi è single.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko se volete compiere degli investimenti importanti per il vostro futuro, è il momento di spingere sul piede dell’acceleratore. Le stelle infatti vi proteggono. A livello professionale qualcuno potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate per la vostra strada. Continuate ad allenarvi e a tenervi in forma, la salute è importante.

Gemelli

Cari Gemelli, per gli studenti questo è un momento molto delicato, d’altronde gli esami sono vicini per cui dovrete studiare come non mai per arrivare davvero pronti e sereni. Credete di più nelle vostre capacità. In amore se vivete più storie contemporaneamente, è il momento di prendere una decisione definitiva.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko potreste ottenere presto qualcosa di molto importante dal punto di vista lavorativo: un traguardo che vi darà fama e popolarità, per cui avrete voglia di festeggiare con le persone che amate. In amore potreste legarvi a qualche collega di lavoro: non ponetevi limiti.

Leone

Cari Leone, potreste valutare in questi giorni l’idea di portare avanti un grosso investimento. Siate però cauti e razionali e valutate pro e contro. In generale le stelle vi proteggono, anche dal punto di vista professionale, per cui potreste ottenere promozioni e incarichi importanti. Il duro lavoro sta dando i suoi frutti.

Vergine

Cari amici della Vergine, sono giornate davvero positive per chi ha voglia di portare avanti investimenti importanti e nuovi guadagni. Partite con il piede giusto anche grazie ad un quadro astrale molto favorevole. Sul fronte professionale riuscirete a prendere decisioni importanti e che si riveleranno vincenti, per cui aumenterà la stima nei vostri confronti da parte dei colleghi.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko oggi dovete essere coerenti per ottenere qualcosa di importante, per cui impegnatevi sempre con onestà e rispetto degli altri. Se avete bisogno di un consiglio o di una parola di conforto, il partner può essere la persona più adatta. Chi d’altronde ormai vi conosce meglio di lui?

Scorpione

Cari Scorpione, giornata un po’ sottotono soprattutto dal punto di vista professionale: la solita routine vi annoia e vorreste nuovi stimoli per la vostra carriera. In ogni caso siete dei professionisti, per cui darete il massimo come sempre. Non trascurate la salute: allenatevi e adottate una dieta equilibrata.

Sagittario

Cari Sagittario, se avete in mente di sfruttare questa domenica 24 maggio 2020 per fare un po’ di shopping, questa può essere senz’altro un’ottima idea. Potreste trovare infatti ottime occasioni, anche se alla fine nel complesso spenderete parecchio. In amore avere a che fare con una persona all’apparenza molto diversa da voi sarà stimolante.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi potrebbero esserci tensioni con il partner: cercate di parlarvi e chiarire, d’altronde tenersi tutto dentro non serve a niente, anzi può peggiorare le cose. Sfruttate questa domenica per riposarvi e ricaricare le pile: la settimana che sta arrivando sarà impegnativa.

Acquario

Cari Acquario, potreste pensare di ridurre alcune spese, soprattutto all’interno dell’ambito familiare, che vi sembrano ormai superflue. In questo modo riuscirete a risparmiare un po’. In amore potreste fare interessanti incontri o potrebbe tornare a bussare alla vostra porta qualcuno che in passato è stato molto importante per voi.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi potreste essere alla ricerca di soldi e finanziamenti, come un prestito, per portare avanti un progetto importante per il vostro futuro. Se tutto andrà bene, si apriranno ottime prospettive. Non trascurate la salute: cambiate stile di vita, allenatevi e vedrete che recupererete energia e voglia di fare.

