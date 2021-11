Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, buone notizie per l’amore e per chi è solo da tempo, in arrivo incontri piacevoli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le decisioni che prenderete saranno importanti per il futuro, siete in una buona forma fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, se dovete parlare con il partner non esitate, Venere favorevole vi darà forza. Cercate di riposare, un pò di relax vi farà bene.

Cancro



Cari Cancro, l’attenzione per chi vi circonda sarà un plus per le vostre relazioni interpersonali. Attenzione alle cattive abitudini.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 novembre 2021), volete come riconciliarvi con il mondo e la presenza di una persona a voi cara vi aiuterà. Attenzione agli sforzi fisici eccessivi.

Vergine

Cari Vergine, in questa domenica potrebbero nascere delle difficoltà nei rapporti interpersonali che con il passare delle ore creerà agitazione in famiglia o anche sul lavoro. Le stelle suggeriscono di allontanarsi dalle situazioni e dalle persone negative.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è stata faticosa, ma da oggi potrete iniziare a recuperare, presto arriveranno delle buone occasioni, tenetevi pronti e cercate di non farvele sfuggire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata interessante sotto il profilo della produttività. Se state pensando ad un progetto in grande, questo è il momento giusto: iniziate subito a cercare dei finanziamenti, in modo da poter dare il via alla realizzazione.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi la Luna opposta provocherà agitazione e stanchezza, che potrebbero influire sul vostro rapporto di coppia e perfino sul lavoro. Cercate di liberare la mente dalle preoccupazioni in modo da riuscire a ritrovare un po’ di serenità!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, per rimanere in forma avete bisogno di una fuga non solo fisica ma soprattutto mentale. Attenzione a non diventare intolleranti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 novembre 2021), riconcilazioni e discussioni potrebbero animare la giornata di oggi ma la fortuna vi sorriderà.

Pesci

Cari Pesci, abbassate i toni e pensate due volte prima di parlare, le vostre parole potrebbero creare discussioni.