Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, queste giornate trascorse in casa vi hanno aiutato a riflettere su alcune questioni. Ora è arrivato il momento di agire e di sapere cogliere quelle opportunità che vi si sono presentate davanti sia in campo professionale che soprattutto in amore.

Toro

Cari Toro, ultimamente le cose non vanno. Siete irascibili e questo si riflette sulle vostre relazioni di coppia. Anche sul lavoro le cose non vanno così bene. Vi sentite sempre stanchi e di conseguenza poco produttivi. Approfittate della domenica per riposare e riordinare le idee in vista della nuova settimana.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, giornata ideale per i single. La quarantena non vi offre molte possibilità di incontro, ma la tecnologia arriva in vostro soccorso. Approfittatene per allacciare rapporti che potrebbero avere dei risvolti molto positivi nei prossimi giorni. È arrivato il momento di tirare fuori dal cassetto quel progetto a cui lavorate da tempo.

Cancro

Cari Cancro, oggi potreste risentire persone a cui tenevate molto e delle quali nell’ultimo periodo avete avuto nostalgia. Per chi ha figli, potrebbero esserci delle incomprensioni. Aspettate giornate migliori per portare a termine alcuni impegni lavorativi: meglio attendere qualche giorno in più piuttosto che ottenere un insuccesso.

Leone

Cari amici del Leone, vi sentite oppressi dalla persone con la quale convivete. Non cadete nelle provocazioni e cercate di chiarire le incomprensioni: se ci riuscirete affronterete con il vostro partner una nuova fase della vostra vita. In campo professionale, la settimana in arrivo promette grandi successi, ma dovete tenere a freno l’impazienza.

Vergine

Cari Vergine, giornata difficile sotto il profilo dei sentimenti. Non per incomprensioni o liti, ma semplicemente perché impossibilitati a trascorrere qualche ora con il vostro partner, che ormai vi manca sempre di più. Il lavoro procede a gonfie vele, fate attenzione però agli investimenti.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, qualche incomprensione nella comunicazione con il vostro partner, ma tutto si risolverà nel migliore dei modi. Approfittate del giorno di riposo per trascorrere qualche ora di relax e liberare la mente dalle tante scadenze lavorative che vi terranno impegnati nella prossima settimana.

Scorpione

Cari Scorpione, il Sole in opposizione a Marte non promette nulla di buono. L’isolamento è sempre più complicato e la vostra pazienza è giunta al termine. Il vostro atteggiamento, però, rischia di farvi allontanare dalle persone che vi amano.

Sagittario

Cari Sagittario, i single torneranno adolescenti nel cominciare a corteggiare una persona tramite videochiamate e sms. Gettate le basi per un qualcosa che potrà esplodere una volta finita la quarantena. Attenzione a lavoro: non è il momento di fare colpi di testa.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi vivrete una giornata confusionaria in casa, ma il vostro spirito pratico riuscirà a gestire tutto. Sono giornate di grande affinità con il vostro partner, approfittatene.

Acquario

Cari Acquario, Marte è nel vostro segno e questo è un’ottima notizia, sia in campo sentimentale che in quello professionale. Nel corso della giornata potrete accusare un po’ di noia, ma il vostro carattere e il vostro entusiasmo riusciranno a farvi tornare l’entusiasmo.

Pesci

Cari amici dei Pesci, siete stanchi di vivere lontano dal proprio partner. È comprensibile, cercate consolazione nell’affetto di parenti e amici. Attenzione al lavoro: le idee che avete in mente sono entusiasmanti, ma se correte troppo rischiate di gettare tutto al vento. Pazientate e i risultati arriveranno.

