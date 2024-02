Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, le cose tendono ad essere più intense del solito. Nelle amicizie è il momento di cambiare le cose. Non lasciatevi abbattere da nessuno, soprattutto da chi vi sta veramente a cuore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo vi avvicina ancora di più alle persone importanti della vostra vita. Va bene se tutti vogliono avvicinarsi, ma altrimenti potreste sentirvi soffocare da questa atmosfera pesante.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo non è facile lasciarsi, sforzatevi di affrontare ogni dramma a testa alta. Per quanto siate bravi a gestire le cose da soli, non usate le regole correnti.

Cancro

Cari Cancro, non importa quanto voi siate bravi a gestire le cose da soli, questa non deve essere la vostra attuale regola empirica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 18 febbraio 2024, nel corso delle prossime ore chiedete aiuto quando ne avete bisogno. Non martirizzatevi!

Vergine

Cari Vergine, se durante questo fine settimana notate che qualcun altro è in difficoltà, prendete del tempo per aiutarlo. Potreste finire per aiutare anche voi stessi…

Bilancia

Cari Bilancia, l’organizzazione è fondamentale al momento sia nel lavoro sia nella vita privata. Potete facilmente scivolare in un ritmo produttivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo vi ricorda che la vita è molto più facile se avete i giusti sistemi per affrontarla. Avere una strategia renderà più facile affrontare i potenziali problemi.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questa domenica 18 febbraio prendetevi del tempo per pensare a come affrontare le vostre responsabilità in modo più pianificato.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le preoccupazioni potrebbero sfuggirvi di mano in questo momento. Cogliete l’occasione per fare ciò che volete senza preoccuparvi di ciò che pensano gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 18 febbraio 2024), questo è un periodo essenzialmente felice: è prioritario divertirsi, qualunque cosa significhi.

Pesci

Cari Pesci, cercate di soddisfare i vostri desideri più stravaganti, che si tratti di frequentare un karaoke o di passare una serata a giocare ai videogiochi.