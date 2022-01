Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, qualche piccola entrata economica inaspettata potrà alleggerire qualche preoccupazione. Non sarà un cambio radicale ma potrai approfittare per rilassare un po’ di tensione accumulata

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna tornerà al tuo fianco: grazie al nostro satellite, riuscirai a approfondire qualche viaggio introspettivo e avrai modo di approfittare di questa nuova forza per affrontare alcuni problemi quotidiani!

Gemelli

Cari Gemelli, potresti avvertire una difficoltà espressiva: nonostante senti di aver più o meno sotto controllo, potrebbe essere complicato riuscire a portare i tuoi pensieri sul piano concreto e pratico.

Cancro



Cari Cancro, il periodo che stai affrontando risulterà decisivo per alcune prospettive future. Abbi il coraggio di buttarti anche in quelle situazioni rischiose che non avresti mai considerato! Vedrai che riuscirà a vedere dei risultati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 gennaio 2022), potresti essere piuttosto esausto: questa settimana è stata intensa. Tuttavia lasciati sorprendere dall’energia della giornata: riuscirai a ricaricarti ed affrontare il fine settimana imminente al meglio!

Vergine

Cari Vergine, nonostante sia tanta l’energia che utilizzi per portare in equilibrio la tua sfera amorosa con quella lavorativa, le cose non funzionano molto bene. Cerca di capire quale sia la vera radice del problema.

Bilancia

Cari Bilancia, potresti avere il timore di non sapere cosa aspettarti dal futuro. In questo presente, Branko prevede un senso di incertezza e ambiguità: non preoccuparti, affrontare il dubbio diventa a sua volta un buon investimento per il futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stai cercando di perseguire i tuoi obiettivi. Sei sulla direzione giusta ma Branko ti consiglia di avere più fiducia nelle tue azioni. Agire con più determinazioni potrà assicurare al vostro percorso dei tempi minori!

Sagittario

Cari Sagittario, cerca di mantenerti al centro dei tuoi obiettivi. Nonostante la tua grande attenzione, in questa giornata qualche contrattempo può impedire di concentrarti al meglio. Cerca di entrare più in contatto col tuo stato d’animo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questa giornata Branko ti consiglia di riposare il più possibile. La settimana prossima potrebbe essere una di quelle pesanti e molto intense. Dunque cerca di sfruttare al meglio questa giornata!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 gennaio 2022), cerca di utilizzare questa giornata per fare il punto della situazione degli avvenimenti che ti aspettano nella prossima settimana. Ci sono alcune sfide che dovrai affrontare!

Pesci

Cari Pesci, Branko prevede una giornata piuttosto snervante. Il flusso degli astri non sembra essere dalla tua parte in questa giornata. Potresti avvertire qualche difficoltà ma vedrai che una volta affrontato tutto di petto, riuscirà a liberarti da tutta questa tensione.