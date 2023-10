Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, la Luna nuova da ieri vi disturba parecchio: cercate di non essere troppo nervosi con il coniuge, nelle collaborazioni, anche se c’è qualcosa che proprio non capite è meglio non insistere, rimandate i chiarimenti, quel giorno non siete lucidi neanche con i vostri figli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere finalmente ha concluso il suo transito fastidioso, ora è in posizione magnifica, vi rivela segreti d’amore, porta la risposta che aspettavate da tanto. Peccato Marte fastidioso che vi fa litigare, sventola un drappo rosso davanti ai vostri occhi, non cadete nella trappola. Interessante la situazione della carriera, Luna nuova porta novità.

Gemelli

Cari Gemelli, avete sempre una bella parlantina, con Luna nuova, potete convincere chiunque. Ottimo momento per gli affari, i ragionamenti sono brillanti, il vostro piano non fa una piega, Marte vi rende determinati e metodici, non sbagliate una mossa.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nuova disturberà anche voi. Nelle relazioni con i figli, in particolare, sembra esserci un muro difficile da valicare, parlare la stessa lingua pare impossibile anche con i genitori anziani. Meno male che l’amore ora va bene.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 ottobre 2023), Venere vi ha lasciato, ma le occasioni d’amore non sono finite, Mercurio vi fa sentire giovani e allegri, intorno a voi c’è qualcuno che vi guarda e vi sorride. In questo momento però date spazio pure agli affari.

Vergine

Cari Vergine, tempo di Luna nuova in Bilancia, sono giorni preziosi per affari, investimenti, denaro, case. È vero che avete Saturno contro, ma queste stelle promettono incrementi patrimoniali per chi ha lavorato bene e secondo le regole, di sicuro voi l’avete fatto.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente la vostra Luna nuova: siete liberi di prendervi dalla vita ciò che volete, dovete solo muovervi e allungare la mano. Lo conferma anche Marte nel vicino Scorpione, il vostro campo pratico. Siate pratici, dunque, anche in amore, Venere è un po’ timida ed esitante, ma Mercurio nel vostro cielo vi rende convincenti e arguti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dopo un po’ anche la trasgressione stanca: la nuova Venere vi porta serenità nel campo affettivo, con nuovi incontri promettenti e anche semplici, privi di complicazioni. Che ne dite di provare?

Sagittario

Cari Sagittario, non visibile, ma generosa e complice, la Luna nuova può portarvi molto, anche un nuovo amore, o un’amicizia sincera, o tutti e due. Voi però siete un po’ troppo irrequieti e rischiate di non individuare questa bella occasione. Calma.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra figura professionale è sotto esame, il successo non è assicurato, ma voi avete molte chance di vincere. Potreste giocarvi una carta che tenete in serbo da tempo – chiedere l’appoggio di una persona influente, ma pure un po’ spregiudicata – magari è un azzardo, ma in questo momento le stelle vi proteggono se il rischio è ben calcolato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 ottobre 2023), una magnifica Luna nuova vi consegna il passaporto per un nuovo mondo, una nuova vita, anche se per ora è solo una promessa, la situazione non è matura per consentirvi di spiccare il volo. Intanto la vostra mente è una fucina di idee…

Pesci

Cari Pesci, cercate di recuperare ora lo spirito di un tempo, anche se la voglia di trasgressione vi porta per altri sentieri, più intricati e oscuri. Marte in angolo positivo vi carica di energia.