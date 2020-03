Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete bisogno di conferme, avvertite un bel presagio nell’aria, ma si tratta di una condizione temporanea, le stelle saranno nuovamente nel vostro segno per nuovi incontri, bisogna soltanto pazientare un po’.

Toro

Cari Toro, la bellezza sarà un elemento importante della vostra giornata, sfruttatela al meglio per compiere scelte importanti, Venere è dalla vostra parte e stimolerà il vostro fascino per portare a casa qualche conquista in più. Nuovi appuntamenti all’orizzonte, è l’ora dell’eros.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovreste preoccuparvi di Mercurio che potrebbe portare a qualche conflitto, avete bisogno di primeggiare in tutto ciò che fate, in genere non disdegnate una bella sfida ma questa potrebbe costarvi caro.

Cancro

Cari Cancro, quest’oggi dovreste gestire un bel carico d’ansia, avete bisogno di essere trasparenti con le persone che amate, basta bugie, siate anche più audaci in amore, il coraggio sarà premiato. Il Sole nei Pesci racconta storie di terre lontane che però potrebbero trasformarsi in una realtà molto vicina.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Branko vede nel vostro segno forte resistenza, siete un segno indipendente e forte, non vi piace piegarvi alle difficoltà, ma quest’oggi qualche rogna finanziaria potrebbe bussare alla vostra porta rendendovi una vittima dell’economia. Giove e Plutone vi aiuteranno a rialzarvi.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio in Pesci vi invita a essere cauti, ma a non cacciare via le persone che vi vogliono bene, contattate un amico di vecchia data con il quale non parlate da un po’, potreste riscoprire le affinità di un tempo. Usate meno il cervello in amore, affidatevi di più allo stomaco e al cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko questa domenica di marzo vedrà la Luna delicata e raffinata nel vostro segno, ciò significa che non dovrete badare troppo alla vostra bassa autostima perché ci sarà chi vi amerà incondizionatamente da quel che pensate di voi stessi. Non fasciatevi la testa prima di romperla, concentratevi su voi stessi per una volta.

Scorpione

Cari Scorpione, state vivendo un periodo di stress secondo Branko, forse perché ogni scelta che prendete è mossa dall’istinto e mai dalla ragione. Sarà dunque il caso di fare un passetto indietro e valutare bene il consiglio di Sole e Plutone, che vi proteggono e stimolano la vostra ambizione.

Sagittario

Cari Sagittario, quest’oggi l’oroscopo della domenica vede per voi tanti impegni, vorreste rilassarvi di più e trascorrere del tempo con le persone che amate, purtroppo questo non è possibile, soprattutto in questo periodo difficile, ma Giove e Plutone vi aiuteranno a non perdere il buon passo. Continuate la scalata, la vetta è vicina.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo vede in questa domenica per voi tanto orgoglio per il successo ottenuto, ora più che mai avete voi il controllo della vostra vita. La famiglia dimostra costantemente il proprio supporto, eppure a voi non basta, forse perché avete bisogno di conquistare anche l’amore. Giove concede una piccola dose d’amarezza.

Acquario

Cari Acquario, non badate troppo alle stranezze di questo periodo, piuttosto se c’è qualcosa che vi preme fare, allora fatela, non rimandate. Il Sole vi incoraggia a essere voi stessi e a fare più incontri, trovare anime affini, persone che rispecchiano la vostra essenza. Guardate al futuro con un guizzo di fiducia.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko vi suggerisce di tenere d’occhio sia Marte che Nettuno, positivi finalmente al vostro segno. Sfruttate bene le vostre carte, siate sicuri e credete in voi stessi, riconoscete le vostre qualità.

