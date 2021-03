Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 marzo 2021:

Ariete

Una domenica in cui tutto sembra possibile. Vi mostrate pronti alla sfida e a sperimentare nuovi orizzonti, tanto in amore quanto nel lavoro. Finalmente vi siete liberati di alcuni pregiudizi.

Toro

In amore ci sono ancora alcune difficoltà da gestire, e presto potrebbero arrivare alcune decisioni importanti. Ma non abbiate fretta e lasciate che queste decisioni maturino nei giusti tempi.

Gemelli

Tante persone che vi vogliono bene saranno pronte a darvi il supporto di cui avete bisogno. Sta a voi fidarvi, specie dei vostri amici. In amore siete in una fase di riflessione.

Cancro

Sta per arrivare un periodo che vi permetterà di ragionare su alcune situazioni rimaste in sospeso, e che a livello emotivo ancora si fanno sentire. Cercate di essere chiari in amore, senza tergiversare.

Leone

Siete apprezzati da tante persone, questo vi fa gioco e vi permette di partire con slancio. Dovete fidarvi del vostro istinto, che spesso non vi tradisce. Il futuro è dalla vostra parte.

Vergine

Oggi tutto è nelle vostre mani. Dovete mostrarvi comprensivi e diplomatici, evitando nervosismi inutili. Se c’è qualche situazione che non vi sentite ancora pronti a chiarire, rimandate le decisioni.

Bilancia

Siete molto energici e vivaci in questa domenica, e avete anche molta voglia di leggerezza. Approfittatene per condividere le vostre emozioni col partner. Il lavoro va bene e siete vicini a realizzare alcuni vostri progetti.

Scorpione

Avete necessità di recuperare un po’ di equilibrio. La domenica vi aiuterà a rilassarvi e a fare quadrato. Cercate di agire con prudenza, la settimana in arrivo porterà un deciso miglioramento.

Sagittario

State vivendo un periodo non semplice, con alcune situazioni in famiglia e nella vita di coppia che a volte non riuscite a gestire. Non fatevi prendere dall’ansia e ragionate sulla strada migliore da prendere.

Capricorno

Tutto sembra procedere spedito in questa domenica: in amore le cose procedono bene, e il sostegno delle persone che vi vogliono bene non vi manca. Sfruttate questa scia positiva anche nel lavoro.

Acquario

Ci sono sentimenti in “movimento”. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante, ma anche nuove conoscenze fatte di recente potrebbero rivelarsi più “piccanti” del previsto. Le emozioni non mancano.

Pesci

A livello sentimentale dovete essere cauti e fare un passo alla volta: volare troppo alto potrebbe portarvi delle delusioni. Siete generosi, ma non sempre gli altri lo sono altrettanto. Non perdete la fiducia.

