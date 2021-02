Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 febbraio 2021:

Ariete

L’amore e la passione tornano a farsi sentire nelle vostre vite. La giornata di San Valentino di rivela quindi positiva e propizia. Ci voleva, dopo un 2020 complesso, con molti contrasti e fastidi.

Toro

Approfittate del giorno degli innamorati per avvicinarvi nuovamente al vostro partner e far vedere che, quando volete, sapete essere dei veri romantici. Bando alle timidezze: San Valentino è oggi e dovete approfittarne.

Gemelli

Avete voglia di sentirvi di nuovo ragazzi e di vivere delle belle emozioni. Si tratta di un desiderio che si fa strada già da inizio anno, ma che oggi, giornata degli innamorati, prenderà corpo. Ascoltate il vostro cuore e comportatevi nel modo che vi fa sentire meglio.

Cancro

San Valentino per voi porta la Luna in Pesci. Cosa significa? Che la giornata sarà contraddistinta da dolcezza e passione. Ottime notizie quindi: sarà una giornata all’insegna dell’amore.

Leone

Dopo un periodo di sfortuna dal punto di vista astrale, oggi le cose vanno decisamente meglio. Nel giorno di San Valentino, si affacciano sia speranze sia potenziali nuovi amori. In ogni caso, le sorprese sono dietro l’angolo.

Vergine

Avete tanta passione dentro di voi che siete pronti a far esplodere, e oggi è sicuramente la giornata giusta. Attenzione però, col partner, a non tralasciare la dolcezza. Fare gli egoisti o essere troppo sbrigativi risulterebbe controproducente.

Bilancia

Previsioni molto positive, come non se ne vedono spesso. Mercurio, che oggi è nei segni d’aria, vi garantisce molta creatività. In amore, nel giorno di San Valentino, le cose vanno a gonfie vele.

Scorpione

La Luna riaccende in voi una piacevole speranza, ma sta sempre a voi approfittare delle circostanze favorevoli. Non cercate di mettere alla prova il vostro partner: se ha scelto voi è perché vi ama. Mostratevi fiduciosi, specie a San Valentino.

Sagittario

La Luna oggi accenderà la voglia di innamorarsi per i single di questo segno. E le opportunità potrebbero manifestarsi, specie con persone che già conoscete ma che accenderanno all’improvviso il vostro interesse.

Capricorno

Gli astri, grazie anche a Mercurio nel vostro segno, vi garantiscono un alto livello di passionalità in questo San Valentino. Serve però anche altro per una relazione felice: dovete mostrarvi più romantici con il vostro partner.

Acquario

State ritrovando sicurezza in voi stessi e anche un notevole sex appeal, che vi rende irresistibili con partner o amanti nel giorno di San Valentino. Le conquiste o il consolidamento della relazione sono obiettivi più che realistici per la giornata di oggi.

Pesci

La Luna nel vostro segno rende tutto un po’ caotico. Per questo c’è quasi troppo amore: vivete delle storie ma allo stesso tempo provate nostalgia per storie passate, anche per chi non vi ama più. Cercate di essere più razionali!

