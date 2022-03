Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, sentite la necessità di concentrarvi sul passato e su ciò che è stato, ma forse dovreste anche un po’ guardare in faccia il presente e capire da che parte state andando. Non fatevi prendere dai sensi di colpa. Qualche acciacco fisico causato da una dieta non esattamente al top.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarete in grado di superare una situazione scomoda senza aiuti esterni, e questo vi rende orgogliosi di voi stessi. Inutile rimanere ancorati ad incarichi minori, cercate di guardare in faccia il futuro con ottimismo. Puntate in alto e non rimarrete delusi.

Gemelli

Cari Gemelli, avete le idee chiare e siete pronti a difendere il vostro punto di vista costi quel che costi. Solo così potrete ottenere qualcosa di speciale. Cercate di non esagerare se non volete litigare con chi vi circonda, un po’ di diplomazia fa sempre bene. Ottimo fare un po’ di attività fisica, ma non esagerate.

Cancro



Cari Cancro, in questo periodo siete particolarmente seri e affidabili, per cui chi ha a che fare con voi, specie per lavoro, non potrà non apprezzare. State dando il massimo e questo è un merito. Dovere recuperare le energie fisiche e mentali. Liberate la testa da cattivi pensieri e date il massimo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 marzo 2022), vorreste aiutare una persona che però non ha nessuna voglia di farsi aiutare e questo vi fa soffrire, ma d’altronde non potete costringerla. Mantenete la calma senza rinunciare a questo essere attivi e propositivi. Agite in un ambiente tranquillo.

Vergine

Cari Vergine, i problemi non mancano, ma saprete affrontarli al meglio. Non siate troppo duri e vedrete che chi vi circonda beneficerà dei vostri preziosi consigli. Energia e salute sono al top, potete dare il massimo. Riuscite a gestire lo stress e il carico di lavoro sopra la media.

Bilancia

Cari Bilancia, siete particolarmente creativi e riuscirete a risolvere un problema di lungo corso. Affidatevi maggiormente al vostro intuito, che difficilmente vi abbandona. Gli altri hanno necessità ed esigenze particolari, voi cercate di assecondarle ma senza esagerare. Sarebbe dannoso per voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete sulla strada giusta per realizzarvi e costruire qualcosa di speciale. Prendete decisioni con calma e senza farvi prendere dall’agitazione. Una dieta equilibrata può aiutare a mantenere la lucidità. Nel tempo libero curate un hobby.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete fare un po’ un bilancio del vostro budget, perché ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità, e ora il portafogli piange. Cercate di rimediare e risparmiare. Avete energia ed entusiasmo, sfruttate questo momento positivo per raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete propositivi e avete voglia di creare nuovi legami e contatti. In questo periodo il freddo risulta pesante, cercate di coprirvi e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Un po’ di esercizio fisico in più vi permetterà di rimettervi in forma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 marzo 2022), una sensazione di libertà vi pervade e vi rende fieri di voi stessi e del vostro percorso. Evitate di prendere decisioni importanti oggi, rimandate a tempi migliori. Siete calmi e sereni, approfittatene per ricaricare le batterie.

Pesci

Cari Pesci, avrete un’ottima capacità di adattamento. Valutate varie opzioni che vi si presenteranno dinnanzi. Le emozioni represse non sono mai ottime consigliere e possono influire sull’umore ma anche sulla salute, specie lo stomaco. Non dimenticate di adottare una dieta sana ed equilibrata.