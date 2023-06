Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di giugno fa accadere le cose. Se un amore finisce, lasciate perdere, vuol dire che non era possibile andare avanti! Riflettete su tutto, pure su collaborazioni e rapporti d’affari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio, entrato nel segno in marzo, si trasferisce nei vicini Gemelli e continua a ispirarvi nel lavoro creativo e produttivo; eccellenti risultati previsti nel corso delle prossime ore.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio è il padre del vostro segno, ma consideratelo più come fratello, cugino, caro amico. Le ali della giovinezza, questo vi porta il veloce Mercurio. Prevista una specie di esplosione vulcanica nel vostro ambiente, prima del Solstizio, provocata da Saturno.

Cancro



Cari Cancro, Plutone ritorna in Capricorno, per voi opposizione: controllate le collaborazioni. Se ci sono nemici, escono alla luce il 12 e 13. Incantevole il cielo sentimentale, attirate attenzioni: vita mondana.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 11 giugno 2023), siete all’altezza della vostra fama, che vi vuole tra gli amanti più caldi dello zodiaco, anche i più raffinati.

Vergine

Cari Vergine, tutto il weekend è sottoposto all’umida Luna ultimo quarto, che nasce in Pesci, con Saturno e Nettuno, mentre Mercurio entra in Gemelli, accanto al Sole. La primavera finirà con una tempesta d’amore? Forse.

Bilancia

Cari Bilancia, immaginiamo che in questo finale di primavera, sotto la protezione di Mercurio, che entra in Gemelli oggi, i vostri pensieri siano per lo più diretti a successo, lavoro, affari, a nuove posizioni professionali. Siete preparati, ce la farete con il sostegno di Saturno e Luna, che vi invitano a esplorare sentieri mai battuti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ultimo quarto in Pesci, fase indicata per concludere o per tagliare, per poi ricominciare soprattutto nel lavoro, ma dal momento che ora cambia nel campo dei vostri affetti, chissà, magari annuncia l’arrivo di un amore.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte è tornato quello di sempre innamorato: passionale, incontenibile. Venere non è da meno. Brucia accanto a lui in Leone, ma lei è interessata a lusso, moda, ammira la propria bellezza, conta i suoi gioielli.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, denaro in cassa nel fine settimana. Tenetelo presente. Sono giorni di Luna ultimo quarto in Pesci, segno che governa i rapporti con il vicinato e incide anche sulle vostre finanze, su contratti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 11 giugno 2023), problemi burocratici, contatti con uomini di legge, seguite attentamente anche l’amministrazione domestica. Il problema nasce sempre dai pianeti in Toro, Mercurio però oggi va in Gemelli, dopo settimane di instabilità, e riuscirà a farvi respirare meglio.

Pesci

Cari Pesci, delle fasi lunari di fine primavera la più problematica, e chiusa al mondo esterno, è la Luna ultimo quarto, che nasce nel vostro segno in queste ore. Non preoccupatevi se vi sentite nervosi e malinconici.