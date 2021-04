Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 aprile 2021:

Ariete

I single possono sorridere: sono in arrivo delle belle novità dopo un periodo difficile. Ma anche per le coppie le cose vanno bene: il rapporto va consolidandosi e le difficoltà possono essere lasciate alle spalle.

Toro

Siete propensi a fare tutto da soli, a volte non ascoltando gli altri e mostrando eccessiva fretta negli affari. Cercate di rilassarvi e di riscoprire l’arte del dialogo e del confronto: ne trarrete sicuro giovamento.

Gemelli

Sono in arrivo delle novità, positive, grazie a Saturno nel vostro segno. L’amore sorride, e in generale riuscite a consolidare i rapporti a cui tenete, anche con gli amici.

Cancro Giornata che si preannuncia fastidiosa, e in cui alcuni rapporti con amici e familiari saranno meno idilliaci del solito. Potete fare buon viso a cattivo gioco o decidere di cambiare aria per queste 24 ore.

Leone

La Luna nel vostro segno vi rende particolarmente teneri e generosi. I rapporti ne giovano, specie quelli di coppia, in cui ritroverete complicità e armonia. Buone notizie anche per i single.

Vergine

In questo periodo iniziate ad avere alcuni dubbi su una relazione: ma non agite d’istinto, prendete il tempo che vi serve e ponderate le scelte. Anche un colloquio sincero con chi vi sta accanto potrebbe aiutare.

Bilancia

Vi sentirete un po’ insofferenti verso gli altri e in generale stressati. Cercate di rilassarvi e di mantenere la calma, dedicandovi alle cose che vi fanno sentire meglio con voi stessi.

Scorpione

Aspettate delle risposte in questo periodo, ma oggi potrebbero non arrivare, e la cosa potrebbe innervosirvi. Un consiglio: praticate sport per tenere a bada l’ansia, vi farà bene.

Sagittario

Vi sentite liberi di amare, e siete in una fase in cui riuscite a gestire bene tutte le situazioni, col pieno controllo delle vostre emozioni. Sfruttate il momento, specie in amore con il vostro partner.

Capricorno

In questo momento avete voglia di cambiare qualcosa, perché vi sentite poco stimolati in quello che fate: gli astri però consigliano prudenza e di non agire d’impulso.

Acquario

In questo periodo si affacciano all’orizzonte cose molto belle. Dovete solo abituarvi ad essere felici. In amore, come nel lavoro, è in arrivo molta fortuna.

Pesci

Siete in un periodo positivo, in cui la fortuna vi assiste. Sta a voi cogliere questo assist e sfruttare la situazione: potete ottenere ciò che desiderate, ma dovete cogliere i segnali che arrivano ed essere pronti.

