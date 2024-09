Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, c’è una certa instabilità a livello finanziario che vi sta preoccupando molto in questa fase della vostra vita. Vi manca quel proverbiale equilibrio interiore che in certi momenti della vita è fondamentale per prendere decisioni importanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, si verificheranno, nella giornata odierna, ancora dei piccoli problemi relazionali o problemi di comunicazione con il vostro partner. La compatibilità con gli altri non è al top in questo momento. Fate fatica a farvi capire o siete voi che non riuscite ad esprimere correttamente ciò che volete.

Gemelli

Cari Gemelli, dal punto di vista delle energie siete un po’ calanti da un po’ di tempo a questa parte. Forse vi stanno mancando le motivazioni o gli stimoli per andare avanti e questa potrebbe essere una brutta gatta da pelare.

Cancro

Cari Cancro, dal punto di vista spirituale siete forti come non mai e riuscite anche a fronteggiare questa fase in cui il lavoro non brilla e le vostre finanze segnano il passo. L’equilibrio interiore è un po’ precario in questo momento e non vi aiuta ad affrontare questi momenti che non sono di certo esaltanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 settembre 2024), la vostra grande energia interiore sarà una valida risorsa per affrontare quei piccoli grattacapi quotidiani che potrebbero mettere a dura prova la vostra tenuta mentale. La carriera richiederà un po’ di attenzione in più.

Vergine

Cari Vergine, siete molto creativi e affabili, per questo motivo riuscite facilmente ad entrare in empatia con gli altri e a condividere dei momenti emozionanti se avete al vostro fianco le persone giuste. Dal punto di vista finanziario sarà doveroso cercare di gestire con più attenzione le vostre risorse magari facendo qualche sacrificio.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra compatibilità con gli altri è al top in questo momento e vi aiuterà anche a gestire alcune situazioni un po’ in bilico. Alcuni problemi che potrebbero sorgere nel lavoro potrebbero offuscare il vostro equilibrio interiore. Cercate di farvi scivolare le cose addosso evitando di prendere di petto le situazioni più spinose.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra creatività è al top in questo momento e vi aiuterà ad affrontare anche quei momento difficili che potrebbero capitarvi. Dal punto di vista sociale state attraversando una fase un po’ calante. Forse non avete voglia di mischiarvi con gli altri e avete la necessità di starvene un po’ per i fatti vostri per riflettere su cosa fare in futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa da sistemare o qualche sacrificio da fare per riuscire a far quadrare i conti. Le spese continuano ad essere troppe mentre le entrate non migliorano. Il vostro spirito avventuroso vi aiuterà ad affrontare anche le questioni più complesse con la giusta leggerezza e la corretta carica emotiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra energia è al top in questo momento e vi consentirà di brillare soprattutto nelle relazioni con il prossimo. Le vostre doti di leadership sono fuori discussione anche perchè siete sempre carismatici e pieni di brillanti iniziative. Anche dal punto di vista della salute siete molto tonici e brillanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 settembre 2024), la compatibilità con gli altri sta attraversando una fase molto brillante. Anche in questa giornata di festa ci sarà modo di ritrovarsi con gli amici più cari per trascorrere qualche momento spensierato. In amore le cose potrebbero andare decisamente meglio, anche perché permangono ancora delle incertezze che vi trascinate da tempo.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi sorridono soprattutto in fatto di fortuna anche se dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa che non funziona a dovere. Forse dovreste cercare di limitare le spese, evitando gli acquisti impulsivi. C’è ancora qualche piccola bega che potrebbe ostacolare la vostra carriera, ma ben presto le cose andranno meglio.