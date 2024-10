Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, il vostro entusiasmo sarà davvero contagioso e vi darà una bella carica. Tanta gente avrà voglia di conoscervi o di stare accanto a voi proprio per l’entusiasmo che sapete trasmettere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sul lavoro state cercando dei cambiamenti anche se le vostre stelle vi invitano ad essere prudenti e ad evitare colpi di testa di cui potreste pentirvi. Cercate di parlare solo se sarà strettamente necessario.

Gemelli

Cari Gemelli, questo è un cielo che sorride soprattutto a coloro che svolgono una professione autonoma. Se c’è una trattativa che dovete concludere, valutate bene ogni clausola e ogni condizione, per non rimanere delusi.

Cancro

Cari Cancro, sono in arrivo delle stelle interessanti soprattutto per coloro che stanno cercando ancora l’anima gemella. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di molto più forte e profondo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 ottobre 2024), non sarete di buon umore forse a causa di qualche battuta d’arresto o di qualche opposizione planetaria. Cercate di essere costruttivi ed evitate colpi di testa.

Vergine

Cari Vergine, questo cielo premia soprattutto coloro che hanno iniziato un nuovo percorso di lavoro. La voglia di rimettervi in gioco sarà preponderante.

Bilancia

Cari Bilancia, queste stelle premiano soprattutto l’amore e i sentimenti. Se c’è una persona che vi intriga, cercate di farvi avanti senza remore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra grinta e la vostra determinazione saranno molto apprezzate dai colleghi e dai superiori. Per questo motivo potrebbero arrivare belle notizie come una promozione o un riconoscimento.

Sagittario

Cari Sagittario, qualche piccola battuta d’arresto nel lavoro potrebbe infastidirvi o innervosirvi. Cercate di prendere queste situazioni con filosofia, senza perdere la pazienza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualche volta tendete ad andare fuori di testa per qualche battuta d’arresto nel lavoro. Le vostre potenzialità e le vostre consapevolezze vi aiuteranno a superare questo momento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 ottobre 2024), questo cielo, secondo l’oroscopo di domani, premierà le coppie di lunga data. Sul lavoro potrebbero arrivare delle notizie inattese che vi renderanno felici.

Pesci

Cari Pesci, da due settimane il vostro quadro astrale è decisamente in ascesa anche se nella giornata di oggi potrebbe verificarsi qualche battuta d’arresto. Cercate di rilassarvi ed evitate reazioni brusche.