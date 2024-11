Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, in questo momento siete particolarmente concentrati sulla vostra vita privata ed economica. Forse però dovreste evitare di trascurare la vostra salute e il vostro benessere psicofisico, in fondo non si campa di solo pane. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi e per la vostra salute, magari dedicandovi ad un’attività all’aria aperta che possa riportare una certa armonia interiore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra concentrazione nel lavoro è al top in questo momento anche se nei prossimi giorni potrebbero venire a mancare gli stimoli. Fare sempre le stesse cose in maniera ripetitiva e costante, alla lunga, vi può stressare parecchio e far venire meno le energie.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento siete assorti in profondi pensieri sul senso della vita e su ciò che volete fare in futuro. Forse quello che avete adesso non vi basta più e vorreste progredire anche per avere un futuro più rassicurante.

Cancro

Cari Cancro, si apre una fase in cui il nervosismo la farà da padrone. In questo momento avvertite la necessità di trovare una valvola di sfogo anche per ritrovare l’armonia interiore che sembra smarrita. Ovviamente si tratta di una fase transitoria che bisognerà gestire con prudenza e saggezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 novembre 2024), state godendo di una eccessiva tranquillità perchè siete convinti che nessuno possa scalfire le vostre solide certezze. In realtà questo è il momento in cui non dovreste cullarvi sugli allori. Meglio cercare di fare le cose nella maniera giusta, evitando atteggiamenti troppo passivi che qualcuno potrebbe scambiare per debolezza.

Vergine

Cari Vergine, in questo momento avreste bisogno di un po’ di leggerezza anche per dimentare i recenti trascorsi. Provenite da una fase agitata e convulsa in cui non tutte le cose sono andate per il verso giusto. Spesso il vostro perfezionismo vi porta a trovare dei difetti anche dove non esistono.

Bilancia

Cari Bilancia, sono in arrivo nuovi incontri stimolanti soprattutto per le persone che sono a caccia dell’anima gemella. Non è questo il momento di fare previsioni su come andranno le cose. Lasciatevi andare e accettate di buon grado ciò che vi riserverà il destino senza alzare troppo l’asticella delle vostre aspettative.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, spesso siete troppo accondiscendenti soprattutto con persone che non lo meriterebbero. A volte bisognerebbe essere più decisi e diretti nei giudizi, senza tergiversare troppo, anche perché qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra eccessiva apertura e della vostra disponibilità perenne.

Sagittario

Cari Sagittario,in questo momento non è il caso di perdersi in inutili chiacchiere o in alterchi con persone che mirano solo a farvi perdere tempo. Cercate di essere più pragmatici puntando dritti verso i vostri obiettivi. Cercate di gestire la vostra giornata in maniera più schematica per non perdere tempo in situazioni che non portano da nessuna parte.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata odierna presenterà degli spunti interessanti anche se sostanzialmente sarà una giornata che passerà liscia senza troppi sussulti. Se un obiettivo che state perseguendo sembra allontanarsi di giorno in giorno, sarà meglio non abbattersi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 novembre 2024), se sarete troppo chiusi in voi stessi difficilmente riuscirete a centrare i vostri obiettivi, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la socialità. Cercate di aprirvi al nuovo e non rimanete ancorati ai vostri vecchi schemi. C’è aria di cambiamento nella vostra vita, cercate di cogliere la palla al balzo e sfruttate queste stelle propositive.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento il lavoro vi soddisfa alquanto e vi lascia sereni e fieri di voi stessi. Nel corso del prossimo weekend il vostro umore sarà un po’ instabile per via di situazioni che si alterneranno tra il positivo e il negativo.